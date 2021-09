El congresista Ernesto Bustamante (Fuerza Popular) fue uno de los parlamentarios de Lima que cobró los llamados ‘gastos de Instalación’ de más de 15 mil soles, pese a que vive en Lima. Al respecto el médico afirmó que lo hizo para la instalación de una oficina virtual en casa. Al respecto, Juliana Oxenford afirmó que podía encontrar en una conocida tienda de artefactos electrónicos ‘los aros de luz a 89 soles’.

Bustamante explicó en una entrevista con Carlos Villarreal de RPP que cobró los gastos de instalación para armar una oficina virtual en su casa. “Tener una computadora dedicada, tener un sistema iluminación, tener un televisor prendido permanente en el canal del congreso. Esos son gastos de instalación”, explicó al parlamentario.

Al respecto, la conductora de Al Estilo Juliana respondió a estas declaraciones: “Al doctor Bustamante se le ha visto más sesionando de manera presencial que virtual. ¿Para que gastó tanto en una oficina? Además un aro de luz encuentras en Coolbox a 89 soles, además, ¿Un televisor? ¿No tiene un televisor en su casa? Claro que tiene, es médico y ahora parlamentario”, manifestó.





Oxenford también consideró que, aunque esto no es un delito, ‘sí es un tema antiético’. “Por que no pasa lo mismo con los profesores que han estado dictado en su casa, no es que les han dado un bono. Se las han tenido que agenciar con su sueldo de profesores, que no es de 15,600. Que injusto”, manifestó.

“ES UN MAL EJEMPLO, NO ESTÁ BIEN”

Juliana Oxenford finalizó este tema opinando que esto es un mal ejemplo. “O sea qué injusto siempre estas normas que no terminan de modificarse porque ellos son los beneficiados; sin embargo si se tratase de otro grupo poblacional ahí ‘hay que normar a favor en contra’. Es tremendo, dan un mal ejemplo no está bien”, manifestó.

“¿Si estás en Lima por qué vas a recibir? Es antiético ¿Qué tienes que trasladar ¿Dónde están tus gastos para trasladarte, si no estás viniendo de provincia?, lo que ha hecho el congresistas Bustamante es rochoso”., manifestó la periodista Juliana Oxenford.

