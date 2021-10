Juliana Oxenford calificó de bochornoso el discurso del congresista Nano Guerra García (Fuerza Popular) en el velorio del parlamentario por Tacna Fernando Herrera Mamani (Perú Libre). “Fuera del lugar, realmente bochornoso lo que protagonizó Nano Guerra García”, manifestó en su programa.

La periodista emitió un reportaje sobre las exequias al congresista por la región Tacna y no dejo de pronunciarse sobre las palabras de Nano Guerra.

“Quien obviamente salió con un discurso que no tenía nada que ver con el momento, fue Nano Guerra García. Comenzó muy bien, diciendo era una persona humilde”, manifestó Juliana.

Juliana Oxenford critica a Nano Guerra García

Sin embargo consideró que los comentarios de Guerra sobre el sueldo de los congresistas, en contraparte con lo que recibe un ministro o un viceministro, estuvieron ‘fuera del lugar’.

“Realmente bochornoso lo que protagonizó Nano Guerra García sobretodo porque habían familiares y personas muy cercanas al congresista, que no tenían porque escuchar las quejas de un parlamentario”, manifestó.

JULIANA OXENFORD SE PRONUNCIÓ SOBRE SU ENTREVISTA A GUIDO BELLIDO

Minutos después en su programa, Juliana Oxenford también se pronunció sobre la comentada y tensa entrevista que le hizo al expremier y actual congresista de la República, Guido Bellido y reiteró su opinión sobre el integrante de Perú Libre. “Yo no soy una hipócrita, no lo voy a negar porque lo he dicho tantas veces y le dije, sí para mí usted es un impresentable”, manifestó la periodista.

En dicho segmento, la periodista también enumeró ante sus televidentes los motivos por los que considera a Bellido ‘un impresentable’.

“Una persona que hace apología al terrorismo, que desestabilizó como premier a su propio gabinete, pidiendo la cabeza de alguno de sus ministros, alguien que ha sido acusado por un parlamentaria de haberla agredido psicológicamente, entre otras perlas, para mí es un impresentable”, finalizó Juliana Oxenford.

