La periodista Juliana Oxenford se mostró indignada este miércoles al denunciar que unas personas, que aún no han sido identificadas, usaron el logo de su programa y la voz de su compañera de ATV, Pamela Vértiz, para crear una noticia falsa sobre una presunta denuncia de abuso sexual de un candidato a las elecciones distritales en agravio de su propia hija.

“Son tan maliciosos y tan maquiavélicos, nos gustaría saber quiénes son, que han usado el banner de este programa, el logo rojo con las letras azules, y dicen este candidato violó a su propia hija. Hay un video que está mosaiqueado porque se trata de contenido sexual, y aparece el candidato presuntamente violador. Utilizan la voz de Pamela Vértiz, conductora de Día D, que justamente presentó la nota de un violador, pero no es este señor. Han cogido el audio de Pamela, de su programa, han agarrado el logo, la gráfica de ATV Noticias y han creado una noticia, de un señor que es candidato y que es violador y atacó sexualmente a su hija” , denunció la conductora.

En ese sentido, aclaró que efectivamente su compañera de canal presentó una noticia sobre un sujeto que violó a su hija, la embarazó y la hizo abortar, pero no se trata del candidato. “Acá no se trata de limpiar gente, se trata de ser justos, es un delito usar la voz de una persona, las imágenes de un programa que no presentó jamás este informe”, agregó Juliana Oxenford.

Juliana Oxenford recordó que es un delito usar las gráficas de un programa y la voz de una persona para crear una noticia falsa.

