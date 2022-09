EXPLOTA. La periodista Juliana Oxenford responde fuerte a Gonzalo Alegría, esto luego que el candidato le dijo “histérica y desgraciada” durante una concentración con sus simpatizantes en Plaza San Martín.

“ Para ser honesta ya me tiene harta (…) He llegado a obtener el video del hijo, la semana pasada, no se trata de un material antiguo para hacerle daño, a mi lo que me interesa hacerle daño a nadie, a mi lo que me interesa es encontrar la verdad y llegar lo más lejos que se pueda y indagar sobre una denuncia de tal naturaleza”, expresó.

Además, la periodista enfatizó que el candidato insiste en desviar la atención de las graves acusaciones en su contra por violencia y abuso sexual contra su hijo, quien actualmente se encuentra en España. “Al hijo nadie lo ha obligado a nada, yo no he tenido comunicación, con el hijo (…) El hijo lo que hace es ratificar todo, él dice “los medios hablan de una denuncia que es absolutamente cierta y yo ratifico y lo dice en el video””, agregó.

¿Juliana Oxenford denunciará a Gonzalo Alegría por insultos?

Ante los calificativos en su contra, Juliana Oxenford remarcó que no dejará que nadie le falte al respeto y menos aún en un espacio público, tal como lo hizo Alegría.

“Estuvo en la plaza San Martín, con sus cuatro gatos de simpatizantes, insultándome abiertamente en un espacio público, yo debería de querellarlo, imagínense, y él ahora amenaza con cartas notariales (...) Yo lo podría demandar a usted por arremeter contra mi persona (…) No se puede ser tan siniestro, tan malvado (…) Y o no voy a permitir que me insulte, ni usted ni nadie ”, enfatizó.

TE PUEDE INTERESAR

Omar Chehade encara a Gonzalo Alegría sobre denuncia de su hijo: “Qué Dios se apiade de tu alma”

Hijo de Gonzalo Alegría ratifica denuncia de agresión sexual contra su padre: “Todo es verdad”

Juliana Oxenford arremete contra Gonzalo Alegría tras escuchar testimonio de su hijo: “¿Se puede ser tan cínico?”