La periodista Juliana Oxenford se mostró indignada este lunes, luego de conocerse que el congresista Alejandro Cavero, de Avanza País, presentó un informe para quitarle responsabilidad a Manuel Merino por las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado en la marcha contra el gobierno del 14 de noviembre de 2020.

“Alejandro Cavero ha presentado un informe para salvar al expresidente Manuel Merino, al expremier Ántero Flores Aráoz y al exministro del Interior, advirtiendo el documento que no se puede determinar la responsabilidad de estas tres personas en la muerte de estos dos jóvenes, en el hecho de que casi 80 personas resultaron heridas y otros detenidos, y decir, ‘acá no ha pasado nada, ¿perdigones? ¿qué perdigones? nosotros no tenemos la prueba contundente de que hayan existido”, dijo la conductora enfurecida.

En ese sentido, resaltó que toda la ciudadanía recuerda que pasó la noche de este 14 de noviembre de 2020. “¿Perdón? ¿Creen que no hemos vivido ese fatídico 14 de noviembre del año 2020? ¿qué creen? que pueden borrar la historia, la imagen, el recuerdo de estos dos seres humanos , de dos jóvenes que salieron a protestar, a decir ‘no queremos esto para el país’, que además manifestarse de esta manera es un derecho constitucional”, acotó Juliana Oxenford.

La periodista recibió en su programa a Pacha Sotelo, hermano de Inti, quien se mostró indignado con el informe de Alejandro Cavero y aseguró que seguirá buscando justicia para su hermano.

Periodista Juliana Oxenford criticó que el congresista Cavero haya presentado un informe para quitarle responsabilidad a Merino por las muertes de Inti y Bryan.

