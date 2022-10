Juliana Oxenford compartió su opinión sobre las primeras palabras de Pedro Castillo en público, luego que la Fiscal de la Nación. Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional en contra del mandatario, ante el Congreso de la República, por presuntos delitos de corrupción.

Conocida la acusación de Benavides, Pedro Castillo se reunió con los trabajadores CAS COVID en el patio de honor de Palacio de Gobierno y entre otras cosas, afirmó ‘que se quieren bajar al gobierno’.

Al ver las imágenes, Juliana Oxenford notó temor en el primer mandatario. “En el patio de honor se dirigió cabizbajo, con esa cara, con esas muecas... No lo habíamos visto así, me da la sensación que está aterrado, no sé que piensan ustedes”, refirió.

Oxenford también lamentó que la conferencia de prensa del gobierno haya sido solo para prensa extranjera, dejando de lado a los periodistas nacionales.

DENUNCIA CONSTITUCIONAL CONTRA PEDRO CASTILLO

Horas antes, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional contra el presidente , Pedro Castillo, por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. La misma que ya se encuentra en poder del Congreso de la República.

La denuncia constitucional contra Pedro Castillo fue presentada horas después del allanamiento de las viviendas de los parlamentarios conocidos como ‘los Niños’, además la detención de los llamados ‘asesores en la sombra’ del mandatario.

