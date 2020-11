Junior Ramírez: Esta es la historia y vida del joven repartidor que fue agredido en Miraflores

Junior Ramírez, el repartidor que fue agredido en Miraflores por Guillermo Miranda, dio detalles de su estilo de vida en el programa ‘Magaly Te Ve: La firme’, ahora que su situación se ha visibilizado tras las ofensas que recibió mientras cumplía su trabajo.

El repartidor de Rappi que recibió el apoyo de los usuarios en redes sociales presentó a su familia y contó que afronta una difícil crisis económica. A pesar de las carencias, el ciudadano venezolano cuenta que es feliz.

Junior Ramírez revela que realiza todo tipo de trabajitos para sacar adelante a su familia. El joven cuenta que vive en Perú desde hace dos años y junto a María, la madre de su hija, están en busca de un futuro mejor.

“Poco a poco, con esfuerzo, mandaba un poco de dinero para Venezuela y compraba cosas que necesitaba. Si tengo que trabajar doble, no hay problema”, comentó Junior Ramírez en ATV.

Así es la vida de Junior Ramírez, el repartidor que fue humillado en Miraflores.

JUNIOR RAMÍREZ: “NO A LA VIOLENCIA, NI A LA XENOFOBIA”

“Es algo que no me esperaba, aunque no lo crean estoy emocionado. Créanme que mi familia va estar muy agradecida”, dijo el ciudadano venezolano.

“Primero que todo sean extranjeros, sean de Venezuela, Perú o cualquier país, no hay que dejarnos llevar por la xenofobia, no debemos agredir, no debemos ofender al prójimo, ya que todos somos iguales, todos somos hermanos. No hay que ir a los golpes, cero violencia, cero discriminación, cero xenofobia”, fue el mensaje final de Ramírez.

Junior Ramírez se pronunció sobre imagen de Guillermo Miranda en aeropuerto. (América)