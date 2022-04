PIDE JUSTICIA. El padre de la pequeña Damaris, abusada sexualmente por Juan Antonio Enríquez García, conocido como ‘Monstruo de Chiclayo’, se presentó EN VIVO en el programa ‘América Hoy’ para dar su testimonio y pedir que no olviden a su menor hija tras encerrar al sujeto.

Mediante un enlace virtual, el padre de la víctima mostró su total repudio al sujeto que le destruyó la vida a su pequeña y exhortó a las autoridades que evalúen la pena de muerte, pues con cadena perpetua no es suficiente. Incluso resaltó que de ser así, vivirá mantenido toda su vida tras el daño a una menor de 3 años.

“Pedirle más que todo al Congreso que cambien de una vez esas leyes, que está patas para arriba, solamente le darán cadena perpetua, estar todo una vida ahí, mantenido, mientras uno sigue aquí trabajando para llevar comida a los hijos ”, resaltó.

En otro momento, dio detalles de cómo se encuentra su menor hija, quien sigue internada tras el abuso que sufrió. El señor contó que la pequeña convulsionó recientemente por los mismos recuerdos que tiene.

“ Pido un apoyo para mi niña que está mal psicológicamente, que no se olviden. Ahorita está mejor, sí convulsionó tres días atrás por el mismo temor y recuerdos que tiene. Habló conmigo la ministra de la Mujer, me dio su apoyo, tanto moral y lo psicológico. Han conversado conmigo y mi pareja, me aconsejaron como padre. Me dijo que iba a ser lo más pronto posible para que caiga el peso de la ley”, acotó.

Testimonio del padre de la niña abusada https://www.americatv.com.pe/noticias/

