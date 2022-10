A fines de setiembre, la familia de la ciudadana Karla Xiomara Zelaya Godoy, de nacionalidad hondureña-española reportó su desaparición tras perder contacto con ella. Esto, luego que, la turista viajó de Londres a Perú junto a su novio Jorge Alfredo Minaya Garay (peruano-español) para conocer la ciudadela inca Machu Picchu. Sin embargo, esta travesía terminó con un fatal desenlace cuando, ayer -miércoles 12 de octubre- su cuerpo fue hallado enterrado en un descampado en Carabayllo.

A continuación un recuento de lo que se conoce del caso de la ciudadana extranjera Karla Zelaya Godoy, quien sería una víctima de feminicidio en el Perú:

Desaparición

Erik Zelaya, hermano de la turista, denunció a través de los medios de comunicación la desaparición de Karla pues, según detalló, ella le había informado que retornaría a Londres el pasado 23 de setiembre, pero no fue así. Lo que causó preocupación y sorpresa para el familiar de la extranjera fue que el novio peruano fue quien arribó a Inglaterra y se encargó de retirar toda la ropa de ella del departamento que alquilaban juntos como pareja.

“Lo último que supimos es que ella iba en un taxi a la casa de la mamá de su novio. De ahí no sabemos nada más”, indicó Erik Zelaya a América Noticias, quien reside en Ohio, Estados Unidos. Consultado sobre si Jorge Alfredo se ha comunicado con él para darle información respecto al paradero de su hermana, señaló que no hasta ese momento.

El familiar de Karla explicó que tras no tener información de su hermana, asentaron la denuncia policial respectiva en Perú y en España, pues la joven solía vivir ahí con su madre.

Pidió, además, apoyo para que la Policía Nacional de nuestro país agilice la investigación y den con el paradero de su hermana. También cuestionó que la Embajada de España no les brindara información hasta la fecha.

“La verdad no se ha tratado de comunicar con nosotros, él ha salido de Perú, ha llegado a Londres, ha sacado toda la ropa del departamento en el que vivía mi hermana, ya no hay cosas de ella. Me siento mal por esto porque la Policía no ha hecho nada, las autoridades no sé qué está pasando. No sé cómo funciona eso”, manifestó.

“La embajada española está al tanto de todo esto y como que no les importa nada. Mi hermana es de nacionalidad española. Este muchacho anda usando el pasaporte español y no han hecho nada por detenerlo, hacerle preguntas de dónde está ella, dónde se quedó”, señaló.

Relación de turista con novio peruano

El hermano de la turista Karla Zelaya Godoy contó que, la joven solía vivir ahí con su madre. Sin embargo, al conocer al peruano-español Jorge Alfredo, ambos decidieron viajar a Inglaterra (Londres) para trabajar.

“Ellos dos vivían en Inglaterra, Los dos son ciudadanos españoles y se fueron a trabajar allá. Ellos fueron de vacaciones a Perú. Mi hermana se regresaba el 23 (de setiembre), ella llegaba por España y luego regresaba a Londres. Pero él se quedaba y quien se quedó fue ella, no salió nunca, ella debió salir antes de Jorge Alfredo. Nosotros no tenemos contacto con nadie de allá de la familia de él. La verdad no tengo ninguna información de los familiares de él en Perú”, comentó.

En otro momento, Erik Zelaya reveló que, el pasado 1 de octubre, Jorge Alfredo Minaya viajó a Chile, donde compró un boleto a Londres. Durante el viaje hizo escala en Brasil y llegó a Europa el 4 de octubre.

Agregó que pese a que el ciudadano peruano de, 46 años, usa un pasaporte español no fue detenido una vez que ingresó a Europa. “No han hecho nada por detenerlo, hacerle preguntas de dónde está ella, dónde se quedó”, reclamó.

Novio peruano confiesa asesinato

Tras la denuncia del hermano de la turista, el peruano Jorge Alfredo Minaya Garay confesó que asesinó a su pareja Karla Xiomara Zelaya Godoy, de nacionalidad hondureña-española. En una conversación telefónica, el peruano dijo a Erik Zelaya dónde había abandonado el cuerpo de la joven española.

Fue Erick Zelaya, hermano de la víctima, quien consiguió que Alfredo Minaya le revelara donde había enterrado el cuerpo de su hermana. En un audio difundido por Buenos Días Perú se puede oír la conversación entre ambos hombres.

Hermano de Karla: “Nomás dime dónde está para encontrar su cuerpo por favor. Dime dónde está”, le pide.

Jorge Alfredo: “Yo he llamado a la Policía ahora y le he dicho que lo he puesto en tal sitio, en un lugar ahí donde vive mi abuela. Ahí mi abuela vive en un terreno, ahí lo puse. Me siento terrible. Estoy arrepentido de todo lo que ha pasado. No sé, no sé qué ha pasado. No tengo cara para ver a nadie”, le responde.

Hallazgo del cuerpo en Carabayllo

La noche del miércoles 12 de octubre, luego de entablar dicha comunicación entre ambos hombres, los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) se trasladaron hasta una precaria casa ubicada en la asociación Villa Nazareth, situada en la zona de Lomas de Carabayllo, en el distrito de Carabayllo, donde luego de diez horas de diligencia hallaron en un descampado al lado de la citada vivienda el cuerpo sin vida de la turista Karla Zelaya Godoy.

El noticiero 24 Horas detalló que los restos de la víctima se encontraban dentro de una bolsa de color azul.

