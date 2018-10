Daniel Abugattás sobre Keiko Fujimori: "En estos dos años ha demostrado que es peor que su padre" | VIDEOS | FOTOS

Por: Tábatha Paredes

Fiel a su estilo punzante, Daniel Abugattás califica de sospechosa la detención de solo diez días de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. En conversación con Trome señaló que el Congreso está ejerciendo una dictadura parlamentaria, donde hace y deshace de acuerdo a su conveniencia.



¿Está de acuerdo con la detención preliminar de Keiko Fujimori?

No estoy de acuerdo con la figura de la detención preliminar, en general. Salvo que se trate de una flagrancia, alguien intentando matar a alguien o una violación. Creo que la presunción de la inocencia es fundamental. No estuve de acuerdo con la detención de Ollanta y Nadine y tampoco estoy de acuerdo con la de la señora Fujimori.



¿Después de los diez días cree que habrá una prisión preventiva?

Yo creo que se va a quedar en los diez días, luego habrá un periodo de calma donde no se va a volver a tocar el tema, probablemente un par de remociones más en el equipo del fiscal Pérez o el mismo fiscal Pérez, y luego el archivamiento de todas las investigaciones por lavado de activos, Odebrecht, Cocteles y todo cuanto tenga la señora Fujimori, pues ya no se le puede investigar por lo mismo. Habrán llegado, finalmente, a salvarse el cuello, tanto el fiscal de la Nación como la señora Fujimori.

PEDRO CHÁVARRY



Entonces, ¿considera que todo es una treta del fujimorismo?

Podría decir que lo que se ha consumado es constituir al hombre más poderoso de la nación, que es el fiscal Pedro Chávarry. Tras ser blindado en el Congreso, él ya no podrá ser procesado por lo mismo. Es intocable, está más sólido que el presidente. Más fácil es vacar a Vizcarra que tocar a Chávarry. Esto sucede durante los dos primeros días de esta extraña detención preliminar... Esto podría ser una lavada de cara mutua. Es una hipótesis agresiva, espero estar equivocado.



Keiko asegura que se trata de una ‘persecución política’, pues dice que la han investigado por 18 años y no han encontraron nada. ¿Qué opina de eso?

Yo no creo que en estos momentos en el Perú exista institución o partido político que pueda ejercer presión política contra nadie. Cuando nosotros fuimos oposición nos hicieron puré, el Apra nos pulverizó, nos quitó gente, eso es persecución política, el día de hoy eso es inviable, no hay quién lo haga. Lo que quizá ellos entiendan como persecución es el vacío en el que se encuentran. Yo creo que sus enemigos son ellos mismos. Lo que sí existe es una persecución moral, ética, pero de la sociedad, la cual es realmente demoledora. No hay forma de que la gente haya olvidado que esta señora suplió a su madre y participó de la dictadura de su padre. En dos años ha demostrado que es peor que su padre...

VLADIMIRO MONTESINOS



Según la Fiscalía, Keiko lidera una organización criminal y utiliza a Fuerza Popular para sus fines. ¿Lo considera así?

Esto viene de antaño. No olvidemos que el corazón del fujimorismo, aunque no lo mencionan, fue Montesinos. Él fue socio de los principales narcotraficantes, incluido (Pablo) Escobar, y gran parte de los recursos de las campañas y la fortuna de Fujimori provienen de las actividades vinculadas con el narcotráfico, y esto se evidenció no solo por el avión presidencial con cocaína, sino por declaraciones de funcionarios de la DEA y que han sido ratificados, en el caso de (Joaquín) Ramírez, que a su vez ha sido sindicado también por la DEA… Cuando salieron los wikilinks, apareció un correo de la embajada norteamericana, donde se expresaba preocupación respecto a los aportes de narcotraficantes en el partido fujimorista, pero no hubo una investigación. Ahora todo tiene sentido, se sentían intocables porque tenían a los jueces de ‘Los Cuellos Blancos’, al mismo Chávarry, o sea, sabían que eran impunes. Que hay una cúpula política que ha hecho una organización criminal, sí, pero no todos.

JUEZ CARHUANCHO



Algunos refieren que el juez Carhuancho es mediático y ‘canero’. ¿Piensa lo mismo?

Creo que Carhuancho reivindica al juez que todos quisiéramos ver en el Perú. Considero que hay una exageración, que reparte 36 meses por acá y por allá... Esto ha generado simpatía, porque todos queremos ver a jueces que sancionen, pues en la práctica siempre hay jueces tipo ‘Cuello Blanco’, que protegen al delincuente. Es considerado un ídolo, como en su tiempo ‘Supercholo’.



Usted formó parte del cogobierno de Ollanta y Nadine, quienes también estuvieron presos. ¿Alguna similitud con el caso de Keiko?

Hay un solo elemento en común, que son los aparentes ingresos para la campaña política que vinieron de Odebrecht, pero los demás líos de la señora Fujimori son otra cosa, hay una gran distancia.

Me parece y leí que usted se siente hastiado de la política. ¿Por qué cree que hay ese divorcio entre la ciudadanía y la clase política?

Totalmente hastiado de la política. Básicamente, porque el sistema vigente no permite la participación ciudadana. Mira, el referéndum ha movilizado a todos, pero nadie se pregunta ¿por qué no se hacen más referéndums? Porque el sistema está ideado para que no se hagan. Hay que juntar el doble de firmas que para hacer un partido político y son muchas trabas.



¿Qué es lo peor de nuestra clase política?

Es vivir en la burbuja que viven. Ellos viven el presente, pensando en sus bolsillos, y no digo que estén robando, pero sí se aprovechan de los beneficios que tienen y no piensan en el Perú.



Si se sigue el mismo patrón de Nadine, Ollanta y Keiko también deberían estar presos PPK, Villarán...

Creo que la población espera que todos sean medidos con la misma vara. No pueden dejar a la población con esta sensación de injusticia. Estamos cayendo en el ‘efecto Carhuancho’, ahora nos parece normal que todos vayan adentro. Queremos a todos presos, y tampoco es bueno, porque lo que puede ocurrir es que la gran mayoría tenga la posibilidad de salir libre y no porque exista complicidad del Poder Judicial, sino que los delitos a probar son muy difícil de probar. El efecto Carhuancho es peligroso, ya que después no vamos a creer en nada.

¿Qué opinión tiene acerca de la labor del presidente Vizcarra?

Es una labor osada, ha salido librado de una situación complicada y esperemos que siga siendo una caja de sorpresas. La única forma de que pueda continuar es que nos siga sacando una cartita de debajo de la manga, cada dos o tres meses, y nos tenga contentos... que mantenga la sonrisa de la población.



Los opositores a Vizcarra dicen que busca cerrar el Congreso...

Bueno, yo sí lo haría porque si no tomamos una medida radical ahora, los radicales lo van a hacer por nosotros. Vizcarra tiene en sus manos una olla caliente. Le han puesto una valla alta al presidente, porque si bien Vizcarra ha conectado con la población, ahora tendrá que mantenerlo... Se ha llegado a un nivel de sobrevivencia.



La ley que acaba de imponer al caballazo el fujimorismo, sobre arresto domiciliario a mayores de 65, ¿qué le parece?

Esta es una señal clara de que estamos viviendo un intento de dictadura parlamentaria. Hay gente muy respetable, pero el Congreso funciona como una organización criminal. Me da la impresión de que ya al verse desbordados y desnudados, dicen: ‘Haremos lo que nos da la gana hasta que nos saquen de acá’.



¿Qué piensa de Alberto Fujimori?

Una pesadilla viviente para el país.

"NADINE GOBERNABA, OLLANTA LA ACOMPAÑABA"

¿Fue un cogobierno Ollanta-Nadine?

Yo no diría que fue un cogobierno, yo diría que Ollanta acompañó a Nadine a gobernar. A él le dejaban sus juguetes; su satélite, su Ministerio de Defensa, y el resto, todo era ella. Él acompañó a Nadine.



¿Cómo es la expareja presidencial?

Ollanta es una persona de carácter. Es directo y transparente con los demás, cosa que no era por el otro lado (Nadine). Con ella todo era debajo de la mesa, por atrás... El caso más evidente es lo de Cateriano.



¿Y Nadine?

Esa señora Nadine, que le dio la espalda al presidente en un acto público o decía ‘mis ministros’ con arrogancia y soberbia, esa no era la Nadine que nosotros conocimos. El poder la emborrachó. Su juventud le jugó en contra. Recuerdo que yo le avisé lo de las agendas cuando se las robaron y ella lo ignoró, fue soberbia. Eso de pensar ‘yo puedo’ o ‘yo soy todopoderosa’ le costó caro.



¿Cómo terminó su relación con ella?

Terminó fría. Sin intercambio de palabras fuertes ni nada. A mí me hicieron trastada y media pero ahí nomás... no les guardo rencor, pero no los quiero ver.