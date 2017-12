¿Kenji Fujimori podría ser 'presidenciable'? Fernando Tuesta nos responde esto (y mucho más) [VIDEO]

En la última semana, el ambiente político se mostró muy movido. El presidente Pedro Pablo Kuczynski estuvo a punto de ser vacado, al ser acusado de ‘incapacidad moral’, mientras que el fujimorismo y el aprismo se ‘partieron’. Sobre estos y otros temas, Fernando Tuesta, politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, nos brinda un panorama de lo que está sucediendo con la clase política en el país.



Don Fernando, ¿qué tan debilitado queda el presidente Kuczynski después de que no se aprobó la vacancia presidencial?

Qué duda cabe de que el presidente Kuczynski ha quedado debilitado. No olvidemos que superó la vacancia no porque tuviera más votos, sino porque no se alcanzaron los suficientes. A él le corresponderá revertir la situación.



Entonces, ¿qué debe hacer Kuczynski para enmendar el camino y conectarse con el pueblo?

Hay aspectos que tiene que cambiar necesariamente. No debe seguir gobernando como lo está haciendo, necesita ser un presidente que esté presente, no parecer que delega todo y que no se responsabiliza. Debe ser firme y decidido, no más bailecitos ni hacer bromas que no se entienden. La gente quiere un líder.



¿Cree que es necesario que se conforme un ‘gabinete multipartidario’?

El presidente Kuczynski requiere hacer ‘coaliciones políticas’. Tiene que rodearse de personas que tengan ‘experiencia política’, eso es lo que le falta. Hay muchos tecnócratas a su alrededor. Necesita gente que sepa enfrentar a una oposición que no va a cambiar. En pocas palabras, debe equilibrar las fuerzas, no hay otra manera. En estos momentos, se requiere un relanzamiento de la figura presidencial y, por ende, del Consejo de Ministros.



¿Qué tan importante fueron las llamadas ‘negociaciones políticas’ para evitar la vacancia?

Fue lo único que le permitía salvar este momento. Eso sucede siempre (las ‘negociaciones políticas’), pero acá era imprescindible. Trabajaron para evitar que los votos lleguen a 87 y eso fue lo que se consiguió.



SUS MINISTROS

Se afirma que algunos ministros le pidieron a Kuczynski que renuncie cuando revelaron vínculos de su empresa con Odebrecht, ¿qué piensa?

Hay que mirar las cosas como un proceso. Hace más de una semana nadie daba un voto por Kuczynski, que no sean los de su propia bancada parlamentaria. Uno revisa los medios y se da cuenta de que le pedían que renuncie desde afuera hasta dentro de su entorno. Entonces, no hubiera sido sorpresa que algunos de sus ministros le dijera: ‘Presidente, renuncie porque lo van a aplastar en un proceso de vacancia’.



¿Le parece que si hubo una ‘negociación’ con Kenji Fujimori, esta tuvo que ver con el indulto a su padre?

Si hubo alguna relación con Kenji Fujimori, lo único que podía importar era el indulto a su padre, y Kenji no podía ofrecerle otra cosa, en este período, que no sean votos que impidieran la vacancia. Especular otra cosa es no mirar algo que está delante de nosotros.



INDULTO AL ‘CHINO’ Y KEIKO

Se podría decir que Kenji Fujimori se jugó todo...

Por el lado de Kenji, se jugaba la última carta para conseguir la liberación de su padre, pues si Kuczynski era vacado y los dos vicepresidentes renunciaban, el panorama se complicaba. Esto porque si Luis Galarreta (titular del Congreso) asumía la Presidencia de la República, no iba a indultar a Alberto Fujimori o hubiera sido mucho más difícil hacerlo, pues el antifujimorismo crecería aún más y eso no le conviene a Fuerza Popular...



En estos días se suelen dar gracias presidenciales, ¿cómo tomaría la ciudadanía el indulto a Alberto Fujimori?

Indultar a Alberto Fujimori siempre es un costo, en cualquier momento. Además, si esto fue parte de un acuerdo, Kuczynski debe hacerlo sí o sí. De darse, tiene que ser cuando la ciudadanía piensa en otras cosas. Entonces, las fiestas de fin de año y las vacaciones de verano, a las que hay que sumarle la llegada del Papa Francisco, son el tiempo propicio. Quienes están en contra protestarían, pero no hallarían tanta fuerza en sus reclamos.



Con todo lo que pasó, el gran perdedor ha sido el fujimorismo, dicen que su bancada se reduciría, ¿cómo analiza el momento de Fuerza Popular?

La ‘no vacancia’ es la mayor derrota política que ha sufrido Fuerza Popular y su lideresa Keiko Fujimori, después de perder las elecciones del 2016. Son pérdidas que duelen mucho, pues se dieron a última hora. Es como un partido de fútbol, donde en los descuentos te meten el gol que te hace perder. Solo bastaba ver la cara de los congresistas fujimoristas al ver que los votos no alcanzaban para la vacancia.



Pero los fujimoristas nunca admiten su derrota...

Una derrota nunca es fácil de procesar, además, los fujimoristas nunca llegaron a reconocer abiertamente el triunfo de Kuczynski y el argumento era ‘me robaron la elección’. Ahora, el argumento ha sido ‘compraron congresistas’.



¿Considera que Fuerza Popular planteó la vacancia presidencial para que no se les investigue por presuntos aportes ilícitos y a uno de sus ‘mecenas’, como lo es Joaquín Ramírez?

Yo creo que, en general, la dinámica en los últimos tiempos ha sido evitar investigaciones sobre hechos de dudosas participaciones. Fuerza Popular, como partido político, necesita recursos y uno de sus aportantes es Joaquín Ramírez, quien de cobrador de combi pasó a ser un potentado dispuesto a financiar campañas. Entonces, el fujimorismo, en este caso Fuerza Popular, ha dado todos los pasos para frenar o retrasar las investigaciones sobre estos temas.



KENJI

¿Ve presidenciable a Kenji Fujimori?

Kenji Fujimori tiene algo a favor, fue el legislador con mayor votación. Algunos también pueden verlo como el ‘heredero político’ de una corriente electoral. El ser presidenciable está asociado a la voluntad política.



Él ha sido un parlamentario con poca actividad...

Así es, pero en el último tiempo no solo tenía en su agenda conseguir la libertad de su padre, sino que también comenzó a posicionarse políticamente en temas que lo distancian de su hermana. Mientras Keiko es más conservadora, Kenji se ve más liberal. Esto le genera la simpatía de otros sectores.



¿Qué tan debilitada ha quedado Keiko?

De todos los que perdieron con la ‘no vacancia’, Keiko Fujimori fue la más debilitada. Es la principal derrotada. Ella, al igual que Kuczynski, en este período de fiestas y vacaciones de verano, no debe darse el lujo de descansar, tiene que trabajar.



¿Qué papel jugó Alan García detrás de todo el entripado político?

Alan García es el poder tras, no digo el trono, sino el mando en el Apra. Está claro que los apristas se encuentran divididos, solo basta ver la última votación en el Congreso. El control en el Apra lo tienen quienes están en la misma dirección, deseos y necesidades de Alan García.



¿Cómo ve el futuro político del país de cara al 2021, año del bicentenario de nuestra Independencia?

Muy complicado, porque vemos cómo se viene dando la relación entre Ejecutivo y Legislativo. Esto no va a desaparecer. Tomemos en cuenta que el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski perdió apoyo y envejeció, en menos de un año y medio. Es difícil pensar que de aquí al 2021 no vamos tener situaciones límites. Estamos ante un panorama con muchas turbulencias. Sin embargo, espero que lleguemos al 2021 eligiendo a un presidente democráticamente por quinta vez consecutiva.



El Ministerio Público informó que la declaración de Marcelo Odebrecht ya está en sus manos... ¿los políticos estarán temblando?

Creo que casi todos (estarán temblando), porque fue una empresa que se encargó de financiar campañas a candidatos que tenían posibilidades de ganar y a cambio buscaba ser favorecida en negocios.



Don Fernando, muchas gracias por su tiempo...

Muchas gracias a ti y que vengan tiempos mejores.

Kenji Fujimori acompañó a su padre