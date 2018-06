Kenji Fujimori fue suspendido del Congreso por ‘Mamanivideos’ en medio de escándalo [VIDEOS y FOTOS]

En medio de gritos desaforados y una trifulca, el Pleno del Congreso aprobó, por 61 votos a favor, 4 en contra y 6 abstenciones, la acusación constitucional por cohecho activo genérico y tráfico de influencias contra Kenji Fujimori por el caso de los ‘Mamanivideos’ . Se acordó suspenderlo del ejercicio de sus funciones parlamentarias, mientras dure el proceso penal.



También decidieron la suspensión de los congresistas Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez , del grupo de los ‘avengers’. Varios parlamentarios se salieron del Hemiciclo debido a entredichos respecto a la votación de la denuncia.

Horas antes, al borde del llanto, Kenji Fujimori se quejó de que Fuerza Popular , su exbancada, ‘ha judicializado la política’ para intentar desaforarlo del Congreso junto a sus colegas Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel , por el caso ‘Mamanivideos’ .



‘JUICIO POLÍTICO’

“Son violadores de la Constitución del Perú... ¿Esto es juego limpio? ¿Esto es ‘fair play’? Tampoco, tampoco... Esto recién empieza”, remarcó al referirse al partido liderado por su hermana, Keiko Fujimori , a quien antes ha acusado de maltratarlo y calificarlo de ‘inútil’ .

Otros congresistas del grupo de los ‘avengers’ culparon a la lideresa de Fuerza Popular de ‘cortarle la cabeza’ a su hermano Kenji Fujimori .



La sesión se inició pasadas las 11 de la mañana y un intenso debate de varias horas antecedió a la decisión final. Horas antes, Kenji Fujimori colgó en su cuenta de Twitter el mensaje: ‘Preparado para el combate’, junto a un video.

Mauricio Mulder , del Apra, les preguntó a sus colegas de oposición: “¿Por qué no tienen los pantalones de hacer una denuncia y no pedir la ampliación”, frente a los cuestionamientos de no incluirse a los fujimoristas involucrados en este caso.

