'La Independiente, Lima': Así será la segunda feria con lo mejor de las editoriales peruanas [FOTOS]

Cuarenta editoriales independientes de diversas regiones del Perú, invitados internacionales y jornadas profesionales son algunas de las novedades que traerá la segunda edición de 'La Independiente, Lima'. Feria de Editoriales Peruanas, que se realizará del 20 al 29 de abril en la Sala Kuélap del Ministerio de Cultura (Av. Javier Prado Este 2465, San Borja).



El director general de Industrias Culturales y Artes del Ministerio de Cultura, Santiago Alfaro, explicó que “La Independiente busca apoyar a las empresas editoriales que no tienen las mismas oportunidades para circular sus productos y acceder a mercados de consumo”.



Para el director del Libro y la Lectura del Ministerio de Cultura, Ezio Neyra, "La Independiente es una feria donde se promueve el diálogo e intercambio de experiencias entre los expositores que provienen de todo el país".



Por su parte, la presidente de Editores Independientes del Perú, Silvia María Gonzales, destacó la labor de las editoriales independientes “son pequeñas empresas impulsadas por las ansias de sus editores por ver publicados los libros que sienten que son necesarios”.



Durante la convocatoria postularon 90 editoriales de todo el Perú, de las cuales resultaron elegidas cuarenta teniendo en cuenta criterios como la diversidad temática del catálogo editorial, el promedio de títulos publicados por año, la cantidad de autores de la región (y otras regiones) publicados, y la experiencia en gestión editorial (participación en ferias, coediciones, auspicios, etc.).



De esta forma, los visitantes de 'La Independiente, Lima' podrán encontrar lo mejor de la producción editorial de Loreto, San Martín, Arequipa, Cusco, Moquegua, Huánuco, Junín, Ancash, Puno, Lambayeque y Lima.



Novedades editoriales en 'La Independiente, Lima' (Foto: Difusión) Novedades editoriales en 'La Independiente, Lima' (Foto: Difusión)

INVITADOS INTERNACIONALES

'La Independiente, Lima' contará con la participación de destacados invitados internacionales como la narradora colombiana Margarita García Robayo, ganadora del Premio Literario Casa de las Américas 2014, quien llegará a la feria para dictar un taller de Escritura Creativa dirigido al público general y a presentar su libro 'Primera persona'.



Del mismo país llega María Osorio, una de las editoras más importantes y admiradas en la región, que en 2017 obtuvo el premio BOP (Bologna Prize Best Children’s Publisher of the Year) por su labor como editora en el mundo del libro infantil y juvenil. Durante su estadía en Lima realizará un Taller en gestión editorial de Literatura Infantil y Juvenil y una sesión de Clínica Editorial, en donde dialogará con los editores y sus libros para dar un diagnóstico de su producción.



También se contará con la participación del escritor mexicano Carlos Velázquez, conocido por su particular visión de la realidad en el norte de su país. El escritor presentará su libro 'El pericazo Sarniento' y participará en un encuentro de Literatura en el recinto penitenciario de Lurigancho.



CONECTA EDITORIAL



Para la segunda edición de 'La Independiente, Lima', se ha programado la franja de capacitaciones denominada. Conecta editorial, donde podrán participar las 90 editoriales que postularon a la feria y que tiene por objetivo aportar a la profesionalización y emprendimiento del editor peruano.



En total se llevará a cabo nueve charlas, talleres y encuentros para editoras y editores que pondrán especial atención en las diversas miradas sobre la producción, circulación y fomento de la edición en el Perú.



PROGRAMA CULTURAL



'La Independiente, Lima' contará con un nutrido programa de más de 70 actividades culturales en donde destaca el homenaje al poeta Eduardo Chirinos (1960 – 2016), una de las voces más reconocidas de la llamada Generación del 80, autor de 'Cuadernos de Horacio Morell', 'Breve historia de la música' y 'Mientras el lobo está'. Fue ganador de la Segunda Bienal de Poesía Copé (1984), Premio Casa de América de Poesía Americana (2001) y Premio de Poesía Generación del 27 (2009).



La programación incluirá más de 50 presentaciones de libros de diversos géneros como cuento, novela, poesía, ensayo, testimonio, cómic, libro ilustrado, etc., los cuales abordarán temas tan variados como el mundo andino, amazonía, estudios de género, literatura infantil y juvenil, terror y nuevas tendencias. Asimismo, se desarrollarán recitales de poesía, actividades infantiles y talleres de edición de libros y humor gráfico dirigidos al público general.



'La Independiente, Lima' contará con una franja de espectáculos musicales los sábados y domingos, en donde se presentarán destacados artistas como Susana Baca, La Lá, Amadeo Gonzales, entre otros.

