La Defensoría del Pueblo confirmó que una adolescente no pudo dar a luz a su bebé, quien perdió la vida en plena ambulancia en La Libertad. Manifestantes no permitieron el paso del vehículo y, pese a que se hicieron los esfuerzos, el menor no llegó con vida.

“ Reiteramos a la ciudadanía nuestro pedido de no impedir el traslado de las personas que necesitan atención de su salud y permitir el tránsito de ambulancias y personal de salud, a través de corredores humanitarios”, escribió la Defensoría en su cuenta de Twitter.

Desde La Libertad, José Luis Agüero, representante de la Defensoría del Pueblo, terminó corroborando la versión sobre el bloqueo de carreteras que continúan atentando contra la vida de algunas personas.

“Ese trámite de que le den el pase en el bloqueo ha demorado y ha generado que ella llegue muy tarde en la posta de salud, han hecho todo el esfuerzo y ha fallecido el bebé”, dijo.

PARO NACIONAL ESTE JUEVES 19 DE ENERO

Todos aquellos trabajadores que se vean afectados por la falta de transporte público para llegar a sus centros de labores debido al Paro Nacional convocado para este jueves 19 de enero, tendrán una tolerancia en su horario de ingreso, anunció el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

A través de un comunicado compartido en sus redes sociales, el MTPE exhortó a los empleadores, en primer lugar, a priorizar el trabajo remoto, “con la finalidad de salvaguardar la integridad de los trabajadores”.

“En caso tengan que asistir a sus centros de labores, las personas que se vean afectadas por la falta de transporte público tendrán una tolerancia de dos (2) horas en su horario de ingreso”, se señala en el aviso.