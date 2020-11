AMENAZAN A LA PRENSA. Un reportero de Latina realizó una fuerte denuncia en 90 Matinal. Según su testimonio, viene recibiendo mensajes intimidatorios, amenazas y hasta insultos por parte de personal policial en actividad.

El periodista señaló directamente al mayor José Antonio Bernaola, quien trabajaría como comisario de Santoyo. “Incita a sus demás colegas comisarios a cerrar las puertas de las comisarías y diferentes dependencias policiales a los medios de comunicación”, dijo, además de recordar que esta amenaza es muy peligrosa ya que la prensa es el nexo entre la ciudadanía y la Policía.

El reportero de Latina no pudo dejar de resaltar la acción de la Policía antes de la pandemia y elogió la labor del coronel Pacheco, con quien salía a patrullar las calles en busca de infractores a las normas para prevenir los contagios de coronavirus. “Pero esto no significa que los medios tengan que callar”, agregó, en referencia a la conferencia de prensa de la PNP del último martes, cuando el general Zanabria aseguró que los efectivos no usan municiones de plomo para controlar las marchas, aunque se encontraron varias en los cuerpos de los manifestantes heridos.

“No quiso responder a las preguntas que la ciudadanía necesitaba escuchar y que nos dejaron un cúmulo de dudas”, indicó el periodista indignado por las declaraciones del vocero de la PNP.

Por otro lado también denunció que personal en actividad de la Dirección de Comunicaciones e Imagen Institucional de la PNP sigue incitando a la violencia y señalando a los periodistas.

“En un video donde se ve a un policía pegándole a un señor que estaba sentado en la plaza San Martín, esta señorita decía que no debería darle un balazo, sino diez”, dijo indignado. “En Latina hemos defendido muchas veces a la Policía, en las épocas más duras del Covid, y nos duele este trato”, indicó.

El reportero aseguró que no solo él viene recibiendo estas amenazas, sino que muchos de sus colegas de otros medios de comunicación también son víctimas de intimidación. “Esto no se puede permitir, no se puede tolerar. Hacemos un llamado al ministro del Interior Rubén Vargas para fortalecer el lazo entre la policía, medios de comunicación y la ciudadanía”, solicitó.

En ese sentido pidió una reestructuración de la institución, en especial de la Dirección de Imagen Institucional de la PNP.

