Ley de alimentación saludable: ¿Por qué es tan importante exigir octógonos en las etiquetas?

Consumidores exigen una verdadera Ley saludable de alimentación. Hace unas semanas la Comisión de Defensa del Consumidor del Parlamento aprobó un dictamen que busca modificar el sistema de advertencia establecido en la Ley saludable de alimentación para niños y adolescentes. ¿Por qué esta importante que hablemos de este tema? Te lo contamos.



Primero, porque la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños y Adolescentes (30021), aprobada por el pleno del Congreso y promulgada en mayo del 2013 por el entonces presidente Ollanta Humala, proponía entre otras cosas:



- Crear un sistema de vigilancia de los índices de obesidad de niños y adolescentes.

-Regular la publicidad de productos procesados –especialmente la dirigida a los niños–, y establecer un sistema de advertencia y etiquetado del contenido de grasas saturadas, azúcar, sal y grasas trans.



Esto, como bien señala el doctor Helmer Huerta, en respuesta a la amenaza que representa la obesidad –especialmente de niños y adolescentes– para el futuro del país y su relación.



La Defensoría del Pueblo también se pronunció sobre la Ley de alimentación saludable.

¿Cuál es la polémica? Esta norma no ha sido bien recibida por la industria de alimentos procesados y bebidas azucaradas. ¿La razón? No están de acuerdo con el sistema de las advertencias en las etiquetas y la regulación de la publicidad. Es decir, rechazan el sistema octogonal planteado desde un inicio.



Ante este escenario, la Comisión de Defensa del Consumidor del Parlamento aprobó un dictamen -iniciativa del congresista de Fuerza Popular Daniel Salaverry- para cambiar el sistema de advertencia octogonal por un semáforo de colores con la guía diaria alimentaria (GDA), pues según algunos miembros de la comisión, los octógonos causan miedo. ¿De qué lado está el Congreso?



El detalle, como explica Huerta, es que el sistema de alerta de semáforo "ya existe en las etiquetas de diversos productos en el país e indica la cantidad de calorías, azúcares, grasas saturadas, sodio, y el porcentaje de cada nutriente que entrega cada porción de consumo habitual".



Según el especialista, el semáforo parece ser una excelente idea, pero en realidad no lo es. "La investigación científica ha revelado que, comparado con el simple octógono en blanco y negro, es mucho menos efectivo –especialmente en niños– en ayudar a escoger un producto saludable", señala.



¿Hay antecedentes de que el sistema octogonal es más efectivo que el semáforo? Sí. Huerta pone el ejemplo de Chile (Ecuador también tiene este sistema):



"Un estudio del 2009, hecho para el Ministerio de Salud de Chile, comparó cuatro tipos de advertencias: un rectángulo negro o rojo que decía alto en la sustancia en letras blancas, un GDA en fondo gris y un GDA con colores de semáforo, como el que fue aprobado la semana pasada. Los resultados indicaron que los mensajes GDA, tanto en fondo gris como en colores de semáforo, fueron confusos para niños y adultos. El mejor sistema fue el rectángulo negro con letras blancas".



En tanto, la Defensoría del Pueblo pidió al Congreso de la República archivar estas modificatorias por contravenir a los derechos a la salud y a la información de las personas. Lee aquí su pronunciamiento.



Es por ello que muchos consumidores vienen usando en Twitter el hashtag #ExigimosOctógonosEnLasEtiquetas en rechazo al dictamen propuesto por Salaverry. ¿Acaso la industria teme tener consumidores bien informados? ¿Dónde queda el derecho a la salud de los peruanos? Este es el otro partido que nos debe preocupar.