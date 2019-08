Municipalidad de Lince retiró módulo de 'Mi Carcochita' de la vía pública | VIDEO | FOTOS

La Municipalidad de Lince decidió retirar el módulo del restaurante y sanguchería ‘Mi Carcochita’ ubicado en la cuadra 9 de la calle Julio César Tello, esta madrugada. El municipio asegura que el negocio "atendía a sus comensales en la vía pública sin autorización municipal por más de 30 años"

"La utilización de las áreas comunes está prohibida y es sancionada. En esta oportunidad estamos haciendo prevalecer el principio de autoridad. Continuaremos con el plan de recuperación de los espacios públicos que, en el fondo, pretende estimular a estas personas a iniciar un proceso de formalización”, explicó Juliana Cieza, subgerente de Fiscalización

Sin embargo, según el testimonio de Hugo Ayala, dueño del negocio, la actual gestión municipal no le renovó el permiso. "No me quieren renovar el convenio la nueva gestión. La anterior gestión no es que no tuvieron la voluntad, sino que les ganó el tiempo. Somos una empresa constituida, tenemos más de 60 trabajadores, hacemos facturación. No somos informales"

Tras la diligencia realizada en la madrugada, solo quedaron las bases de cemento. A través de la resolución administrativa N°O00008-2019, se multó al negoció con el 20 % de (UIT).