El joven ingeniero Iván Ascarruz denunció que perdió todo el dinero que ahorró por varios años para cumplir el sueño de sus padres: la construcción de su vivienda. El analista de calidad narró que el pasado 11 de mayo fue víctima de robo en el cruce de las avenidas Arenales con Julio C. Tello, en Lince, cuando un delincuente le arrebató su celular, y que tras este hecho el malhechor hizo transferencias y retiros de su cuenta bancaria llevándose más de S/60.000.

En declaraciones para RPP, el agraviado narró que al promediar las 7:30 p.m. del miércoles pasado estaba observando su celular a la espera de un taxi por aplicativo que había solicitado cuando fue interceptado por el malhechor a bordo de una motocicleta que se llevó su celular.

De inmediato, el joven ingeniero acudió al centro de telefonía para bloquear su equipo y su línea telefónica. Cerca de las nueva de la noche de aquel día, al contar con un equipo nuevo y restablecer su servicio de telefonía celular, el analista verifica su cuenta de Scotiabank para conocer si el delincuente había hecho una transferencia.

En ese momento se percató que no reportaba su cuenta de ahorro algún retiro de dinero o transferencia de su cuenta de ahorros. Entonces, decidió cambiar su contraseña como forma de seguridad. Sin embargo, al día siguiente, jueves 12 de mayo le llegó el reporte de una transferencia de una cifra en dólares que equivale a más 22 mil soles según el tipo de cambio de aquella fecha.

“ Recibo un mensaje de alerta que se había realizado una transferencia interbancaria. Ahí es cuando llamo al banco de manera inmediata para decir que por favor bloqueen esa cuenta que no soy esa persona que ha hecho esas transferencias. Fue unos 22 mil 500 soles. Entonces, pedí que me informen si hay un monto anterior porque las alertas te salen si son por montos excesivos entonces me dicen que sí que hay otro de 39 mil soles ”, denunció.

Iván Ascarruz señaló que él trató de comunicarse con el banco desde que ocurrió el robo para evitar que realicen transacciones. Además, señaló que ya había realizado el bloqueo de su celular por lo cual, no comprende por qué el delincuente pudo concretar esas dos transacciones bancarias.

Roban celular a ingeniero y le retiran más de S/60,000 de su cuenta

“ En transferencias interbancarias me han logrado robar 61 mil soles y la verdad sí se siente mucha impotencia porque es un ahorro de toda una vida para construir la casa de mis padres. Esta casa que tiene bastante años y lastimosamente en cuestión de horas se fueron todos mis ahorros para poder lograr este pequeño sueño que tenía para mis padres ”, indicó entre lágrimas el joven.

RPP informó que la Policía Nacional investiga el caso, y como avance de la investigación, se pudo determinar que los más de 61 dólares fueron transferidos a la cuenta del ciudadano extranjero identificado como Eduardo José Camandreli Castillo. Este sujeto había sido sido reportado del país por estafa.

Iván y sus padres pidieron que la investigación se acelere y que el banco pueda brindarles una solución ya fueron víctimas de la delincuencia.

VIDEO RECOMENDADO

Asesinan a Joven universitario por resistirse a robo.