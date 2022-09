Como varias disciplinas artísticas urbanas, el grafiti sigue siendo liderado por hombres. Es un mundo tan pequeño y cerrado donde la voz femenina lucha para sobrevivir a toda costa. Un claro ejemplo de ello es Gianella Giovanna Zavala Vega (24), más conocida como Nela.

Abogada y una de las figuras más importantes del grafiti en el país, ha pintado más de cincuenta murales en toda Lima y en 2021 participó en el ‘Meeting of Styles Perú’, uno de los festivales más importantes de arte urbano que reúne a grafiteros de todo el mundo.

Nela asegura que su arte la empoderó como mujer y la salvó de la depresión.

¿Desde cuándo pintas?

Desde el colegio. Empecé dibujando animes que veía en la tele. Y recién en 2016 conocí el grafiti. Mi primer mural fue en una fábrica abandonada en Ancón.

¿Ya definiste tu estilo artístico?

Me llaman mucho la atención las letras 3D y el wild style (estilo salvaje), me gusta darle toques femeninos y complementarlas con personajes de fantasía, muñecas y chicas mariposas que pinto.

¿Qué buscas transmitir con tus grafitis?

Que las mujeres también podemos hacer esto, que estamos presentes en las calles y tenemos nuestras alas listas para despegar hacia nuestros sueños. Por eso pinto chicas mariposas.

¿Alguna vez te has sentido discriminada por ser grafitera?

Sí, claro. Hay chicos que me han apoyado muchísimo, pero también hay otros que no. Es muy incómodo cuando eres la única mujer en un grupo de ‘machos alfa’. Felizmente con los años hay más artistas mujeres.

Ha pintado más de cincuenta murales en todo Lima. Foto: Archivo Gianella Zavala.

Cuando pintas en la calle, ¿recibes más halagos o críticas?

Hay de todo en realidad. Vecinos que nos dicen desde delincuentes hasta quienes nos regalan una gaseosa y galletas. Pero la sociedad ha cambiado, antes nos insultaban más.

¿Hay lugares seguros donde puedan pintar?

Sí. Quizás muchos jóvenes artistas no lo saben, pero en Ancón, San Martín de Porres y Villa María del Triunfo hay paredes que son libres y podemos pintar cuando queramos.

¿Cómo decides estudiar Derecho?

Es una historia corta, pero complicada, ja, ja, ja. Mi mamá siempre me inculcó esta carrera. Yo quería seguir Diseño Gráfico o Arte, pero tengo dos familiares que estudiaron esto último y como no les fue bien, tuvieron que dedicarse a otra cosa. Supongo que ella tenía miedo de que me pase lo mismo y por eso no me apoyó.

¿Y ahora ya te encariñaste con ser abogada?

¡Por supuesto! He trabajado en estudios jurídicos y mi sueño es especializarme en derechos de autor y en el área legal de los artistas.

Una última pregunta, ¿qué significa el grafiti en tu vida?

El arte de las latas y sprays me empoderó como mujer y me salvó de la depresión. Pintar murales es maravilloso. No podría vivir sin esto.

Artista callejera confiesa que la sociedad ha cambiado y ahora tratan mejor a los grafiteros. Foto: Archivo Gianella Zavala.

