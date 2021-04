Una mujer de 64 años, quien prefirió guardar el anonimato, fue golpeada brutalmente por un desconocido cuando salía de su vivienda, ubicada en Los Olivos. Las cámaras de seguridad de la zona registraron el ataque.

En las imágenes difundidas por América Tv, se observa a la adulta mayor caminar por una calle desolada, cuando de momento a otro un sujeto aparece en escena. La mujer coge lo que sería una piedra para defenderse ante el temor de ser víctima de robo.

“Le dije que no me ataque, que no me haga daño. Que tengo hijos y que se llevara la bolsa”, indicó. “Por favor, llévate la bolsa, la cartera, ahí tengo plata, tengo celular, llévatelo”, fue el pedido que le hizo a su agresor.

Anciana salvajemente golpeada

Pese a las súplicas de la mujer, el hombre -de quien aún se desconoce su identidad- comenzó a golpearla con un palo. Aunque la mujer cae al piso, el sujeto continúa atacándola a patadas, causándole múltiples golpes en el cuerpo, rostro y cabeza.

Según la denunciante, ella tiene 40 puntos en la cabeza, producto de los golpes. Además de “dos dientes movidos”. Ella pide ayuda al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) para que ayuden a encontrar a su agresor.

MIMP se pronuncia

Ante la gravedad de este caso, el MIMP informó a través de Twitter que profesionales del SAU “atendieron integralmente” a la adulta mayor, víctima de agresión por un desconocido.

Asimismo, solicitaron a la Policía realizar las diligencias para identificar al agresor y proceder con su denuncia. El MIMP también pidió que se realice patrullaje por el domicilio de la víctima.

#LosOlivos | Profesionales del SAU atendieron integralmente a adulta mayor víctima de agresión por desconocido. Se solicitó a la @PoliciaPeru realizar diligencias identificar al agresor y proceder con su denuncia, asimismo que se realice patrullaje por el domicilio de la víctima. pic.twitter.com/5rRX5ykU3g — Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (@MimpPeru) April 6, 2021