Un audio denominado ‘Los Petroamigos’ revelaría direccionamiento de contratos de Petroperú y que habría desencadenado la renuncia de Hugo Chávez a la gerencia general y directorio de Petróleos del Perú, Petroperú S.A, que se realizó precisamente este domingo. La grabación fue difundida por Latina.

Se trata de un mensaje de voz enviado desde WhatsApp, remitido entre fines enero y comienzos de febrero, que tiene una duración de poco más de 32 segundos.

Según la fuente del reportaje, la persona que envía el mensaje es el empresario Marcio Chumacero, gerente de AVP y Seguridad S.A.C., la cual tiene actualmente un contrato con Petroperú.

La empresa AVP y Seguridad S.A.C brinda seguridad particular a Petroperú. En el informe técnico que justifica el servicio, se coloca como sustento la creciente inseguridad ciudadana. Sin embargo, un hecho que llamó la atención es que la única empresa que presentó cotización fue la de Marcio Chumacero. “Inmediatamente fue contratada, no tuvo competencia”, señaló el reportaje de Latina.

Al ser consultado sobre si se trataría de su voz, Marcio Chumacero reconoce en un inicio que sí “parece” que es su voz, pero luego cae en contradicciones. “No te lo voy a negar, pero ese audio de dónde proviene, no entiendo (…) No reconozco eso, yo nunca tuve una conversación porque no veo temas de Petroperú”, dijo.

Sin embargo, el perito acústico y videoforence, Pedro Infante, explicó que la voz del audio y la del empresario “tienen las mismas características”.

TRANSCRIPCIÓN DEL AUDIO DE ‘LOS PETROAMIGOS’

“Justo tengo dos compras...dos emergencias por el tema de remediación, una por 10 millones y otra por 14 millones. Si la empresa tiene experiencia o puede importar experiencia o puede hacer esa gestión, lo podemos mover, podemos manejar el proceso ‘¿ya?”

“Pero, simplemente quiero saber si pueden hacerlo para poder involucrar...total ya le sacaste ya el registro de proveedor ahí en Petro”.

Sobre los contratos de “remediación” que mencionan en el audio, la unidad de investigación de Latina ubicó los dos únicos contratos suscritos durante la gestión de Hugo Chávez, los cuales se dieron para tratar los derrames de petróleo ocurridos en el Oleoducto Norperuano.

En ese sentido se detallo, que uno de los contratos fue otorgado a una empresa de Colombia por 17 millones de soles, mientras que la otro fue entregado al Consorcio Hermes (conformado por las empresas Hermes Organización E.I.R.L. y Global Services Villacrez S.R.L.) por un monto de 13 millones de soles.

DATO

AVP y Seguridad S.A.C se encuentra involucrada en una investigación de la Fiscalía anticorrupción por la presunta desaparición en el registro de visitas de la sede principal de la empresa, en el marco del caso de Karelim López y Samir Abudayeh.

