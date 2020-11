El empresario Luis Miguel Llanos realiza terapias para recuperarse de la grave lesión que sufrió al recibir un balazo a la altura de una vertebra, durante un ataque de delincuentes en la región de Tumbes. En una entrevista para 24 Horas de Panamericana, afirmó que los médicos le indicaron que quedaría parapléjico, sin embargo estarían en un error.

“Gracias a Dios, a la musculatura que he tenido siempre y a la memoria muscular, me han hecho pararme muy rápido. La bala se ha destruido en la vertebra y los doctores dijeron me voy a quedar parapléjico, pero ellos también cometen errores”, manifestó el ‘Van Damme peruano’.

En la entrevista se informó que Llanos se recupera favorablemente de las lesiones que sufrió. El empresario realiza terapia física para recuperar la movilidad en las piernas y sus terapistas dicen que ‘podrá ponerse de pie’.

Luis Miguel Llanos afirmó que en dicho ataque ocurrido afuera de una cevichería en Tumbes, actuó en legítima defensa, ya que el no generó la violenta situación.

IMPLICADO EN ATAQUE CONTRA MIGUEL LLANOS PRESO EN PUERTO PIZARRO

Uno de los delincuentes implicados en el ataque contra Luis Miguel Llanos, Harold Perú Hernández Sarango, se encuentra recluido en el penal de Puerto Pizarro en Tumbes, luego que el Juzgado de Investigación Preparatoria de Tumbes dictó siete meses de prisión preventiva.

ASÍ FUE EL ATAQUE CONTRA LUIS MIGUEL LLANOS

Preciso momento del asalto a Luis Miguel Llanos en Tumbes

