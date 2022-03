Luego que se vilarizara un video en redes donde aparece gritándole a una trabajadora de limpieza para que recoja la basura en los exteriores de una bodega, en la urbanización San Antonio de Carapongo, en el distrito de Lurigancho-Chosica, Javier Casaico le pidió las disculpas del caso a María Cajamarca.

“La trabajadora de limpieza pública había realizado un punto de acopio de basura en ese local. Hay un video que muestra donde ella siempre viene y recoge la basura ahí para que se lo lleve el camión. Pero lamentablemente el camión no pasa todos los días y tengo que estar todo el día con esa basura y con todas las moscas que se pudren del mercado, de todos los sitios que empezaron a ponerlo ahí desde que empezó la construcción de la pista”, comentó en diálogo a RPP Noticias, donde descartó ser propietario del minimarket.

“Yo lo que le dije al inicio, porque no se ve toda la imagen completa: ‘por qué no lo llevas a otro lugar, por qué acá’. Entonces ella me dice: ‘no, es que este es un punto de acopio que acá la gente está botando su basura’. Me exalté demasiado. No fue la adecuada (mi actitud). Le reclamé, nunca la insulté, le grité por que no sabía cómo explicarme, no fue la manera y pido las disculpas del caso”, añadió.

Casaico indicó que años atrás llevó un tratamiento por problemas de ira debido a un tema personal, pero descartó que ser una persona “explosiva”. “No suelo ser de esa manera”.

Se refirió a los comentarios de algunos de sus vecinos sobre que no sería la primera vez que tiene ese tipo de actitudes explosivas “Me gustaría que me lo digan porque no recuerdo y si lo recordara y me lo dijeran pediría las disculpas porque trato siempre de guardar la ecuanimidad. Incluso el último viernes un cliente con un funcionario público se pusieron a agarrar a manos y les pedí que se retiraran”, señaló.

Por último, reiteró sus disculpas hacia la trabajadora María Cajamarca. “Totalmente tacho esa actitud, pero le pido que comprenda el exabrupto que tuve ese día y que no volvería a pasar”.

En un video difundido por Radio Contacto Sur en Facebook, se observa como Casaico se acerca hacia la trabajadora de limpieza, quien estaba colocando unas bolsas de basura en la vía pública. Esta situación provoca que él intente llenar los desperdicios en su tacho, sin embargo no consigue que todo quepa.

En ese momento, comienza a discutir con María Cajamarca, a quien le grita en varias ocasiones, hasta que ella procede a retirarse del lugar.

