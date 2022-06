En el Agustino, una mujer y su hijo con el Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) fueron atacados por un perro de raza pitbull cerca de su vivienda. La dueña del animal no se ha hecho responsable de los gastos de recuperación.

En declaraciones al noticiero América Noticias, Hellen Ramón (35) contó que caminaba con su pequeño hacia una tienda cerca de su casa cuando la mascota de su vecina se abalanzó sobre su niño.

“ La señora salió [dueña del perro] y dijo ‘es mansito’ y caminó unos ocho pasos y el perro atacó a mi niño ”, contó la víctima del ataque del can.

Hellen añadió que de inmediato separó al perro de su pequeño para protegerlo. “ Ha intentado matar a mi hijo, el perro agarró la cabeza de mi hijo. Si yo no pongo mi cuerpo ahora mi niño estaría muerto ”, relató Ramón Grados.

“ Mi pierna me muerde y otra persona, un vecino o vecina que no vi, levantó a mi hijo al aire y el perro saltó hacia mi hijo, pero ya no lo pudo morder ”, añadió la madre de familia que también fue atacada por el pitbull.

La agraviada contó que la dueña del perro identificada como Luz Alicia Pérez Rosas ofreció dinero a su hermano para que no denunciara el ataque de la mascota en la comisaría de Santoyo.

“La dueña del perro quiso hace un trato con mi hermano, pero el trato era que mi hermano no denuncie, pero mi hermano la denunció porque se tiene que hacer justicia”, indicó Hellen.

Ramón Grados pidió que la dueña del perro se haga cargo de los gastos. Dijo que las heridas que sufrió en su cuerpo producto del ataque no le permiten trabajar.

América Noticias acudió al domicilio de la dueña del can para obtener su versión, pero no encontró a Pérez Rosas en el inmueble.

Hellen y su hijo necesitan tratamiento psicológico para superar el terrible momento y también de un abogado para el proceso judicial contra la propietaria del animal. Si está interesado en ayudar a esta familia puede comunicarse al: 922-306610.

