Magaly Medina al alcalde de Chosica: "Haga algo, que no lo recuerden solo por lo que el río se llevó"[VIDEO]

La falta de mayores medidas de previsión ante el período de lluvias en Chosica y el riesgo de posibles desbordes y huaicos que puedan afectar a sus pobladores, vuelve a poner en la mira la labor del alcalde distrital. El mayor peligro, como cada año, se enfoca en los que habitan las laderas de los ríos.



El alcalde de Chosica, Luis Bueno, quien ya tiene 20 años en la gestión, sostuvo que “no es fácil” hacer desalojos de las casas ubicadas cerca de los ríos.

En entrevista con los periodistas Magaly Medina y Pedro Tenorio, de Latina, los argumentos del alcalde fueron cuestionados, al punto que se generó una discusión.

“Si en vez de hacer tanta marchas hubiera hecho el enrocado hace meses, hoy estaríamos más aliviados y no habría familias teniendo que vivir en peligro de que el río se lleve sus casas (… ). Es cuestión de acción. Usted es dueño y señor 20 años de Chosica, porque el pueblo lo ha elegido y lo mínimo que se le pide es gestión. El alcalde es gerente de su distrito”, dijo Magaly Medina.

Alcalde: emos hecho gestión administrativa todos estos años.

Magaly: No se nota.



Alcalde: Se necesita mayor apoyo, mejor decisión de parte del gobierno central. Es necesario las marchas para que se den cuenta que en Chosica necesitamos apoyo (…). Nos han hecho perder el tiempo con la famosa Reconstrucción con cambios.



​Magaly: Dale con la Reconstrucción con cambios… señor Bueno, todo el país sabe que la Reconstrucción con cambios fue un gran fiasco, por eso los alcaldes, como gerentes, no tenían que estar esperando. Esa inacción se le reclama.

Magaly Medina siguió cuestionando y señaló: “Hay una cosa que es lamentable y que como periodistas lo vemos: ustedes, cada vez que quieren conseguir votos, van y titulan a gente que está en las riberas. No importa, les dan el título con tal de que voten por ustedes. Eso es lo que hacen muchos alcaldes populistas”, le dijo a Bueno.

EN 20 AÑOS NO PUEDEN DESALOJAR A POBLADORES DE RIBERAS DE RÍO

Caudal del río Rímac aumentó. Pobladores de Chosica atemorizados. Desborde fue por muro de contención inconcluso. (Foto: El Comercio) Caudal del río Rímac aumentó. Pobladores de Chosica atemorizados. Desborde fue por muro de contención inconcluso. (Foto: El Comercio)

El alcalde Bueno replicó: “No me están entendiendo. Tenemos denuncias ante el Ministerio Público”, al explicar por qué en 20 años no ha podido desalojar a las familias que viven al borde de los ríos.

A eso, el periodista Pedro Tenorio sostuvo enérgico: “Han vuelto a construir. Usted, por qué los dejó construir ahí”.

La autoridad edil manifestó que “muchas de esas viviendas están tituladas en Cofopri. Si uno va a lo legal, tenemos también incluso denuncias de abuso de autoridad. No es fácil hacer los desalojos”.

Magay Medina volvió a cuestionar con fastidio. “Esto es algo que vemos todos los años. Usted no puede salir a última hora a decir ‘papá Gobierno no me dio platita, reconstrucción nacional fue un fiasco'. ¡No!’”.

MAGALY: “QUE NO LO RECUERDEN SOLO POR LAS CASAS QUE EL RIO SE LLEVO”

La discusión continuó y en un momento Magaly lo emplazó: “Alcalde, usted ya no va a poder, felizmente digo yo, no va a poder ser reelegido otra vez. Haga usted algo por Chosica para que lo recuerden. Deje usted a esa ciudad, por lo menos, con esperanza, para que tengan un buen recuerdo del alcalde Bueno, para que no lo recuerden solamente por las casas que se cayeron, que el río se llevó“.

