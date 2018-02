Magaly Medina a papá de Jimenita: "Me suena como un político, no como un padre adolorido" [VIDEO]

Magaly Medina cuestionó las intenciones de Jorge Avellaneda, papá de Jimenita, la niña que fue secuestrada, violada, asesinada y quemada por el 'Monstruo de la bicicleta', César Alva Mendoza. Y es que la conductora de '90 Matinal' sospecha que Avellanedatiene intenciones políticas a raíz el caso de su hija.



Esta mañana, en diálogo con Medina, Avellaneda explicó que la prisión preventiva a César Alva Mendoza no debió ser de 9 meses o en todo caso debería ser breve, pues indicó que eso lo obligará a estar pendiente y asistir a las audiencias, y él "ya quiere descansar" para dedicarse "a trabajar por los niños del Perú".



En respuesta a sus declaraciones, Magaly Medina consideró que "eso no es tiempo perdido (...) eso es parte de lo que un buen padre tiene que hacer si quiere alcanzar justicia en nuestro país", y enseguida lo comparó con los políticos.



"¿Es esa su intención, señor Avellaneda? ¿usted quiere ser congresista? ¿usted quiere hacer política a raíz de esto?", preguntó Medina, a lo que Avellaneda respondió negativamente.



El 'Monstruo de la bicicleta' fue trasladado bajo fuerte resguardo al penal Ancón I.

"No Magaly, mis actitudes van hablar por sí solas. Yo quiero trabajar ahorita por la reconstrucción de mi familia. Quiero que este proceso sea a la brevedad posible", manifestó.



Pero Magaly Medina insistió y lo volvió a comparar con los políticos:



"Parece señor Avellaneda que usted 'ya quiere que este juicio termine porque ahorita quiero luchar por los niños del Perú'. Usted, me suena, discúlpeme, me suena como un político, no me suena a veces como un padre adolorido, me suena más como un político que quiere subirse a este caballito de este terrible crimen y dice 'yo voy a luchar por los niños del Perú'. Muchos han empezado a veces con buenas intenciones, pero cuando uno politiza un asunto tan tremendo, como es el asesinato y violación de una niña, a mí me causa algo de rechazo".



Pero Avellaneda respondió que si bien varias personas pueden pensar eso de él, no es su caso. "Yo lo hago con corazón, lo hago por mi familia, quiero reconstruir mi familia, quiero reconstruir al Perú", declaró.



Esta respuesta tampoco dejó satisfecha a Magaly Medina, quien criticó su forma de actuar: "Pero para reconstruir a su familia, no necesita usted hacer marchas, no necesita hablar que voy a 'presentar proyecto de ley' o 'voy a entrevistarme con el ministro'. La familia se reconstruye en privado, sin cámaras de televisión, con discreción y amor. Así se reconstruye a una familia".



Sin embargo, Avellaneda dijo que una marcha sirve para "concientizar a nuestros políticos". "Tenemos que comunicar las intenciones (...) ¿Para qué guardarme mis buenas intenciones? Por lo menos genera discusión", agregó.