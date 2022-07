Una madre de familia denunció que su hijo de 9 años de edad viene sufriendo bullying, agresiones y tocamientos indebidos por parte de un compañero de clases de su misma edad en la I.E. 1094 Jacaranda, en el distrito de Magdalena del Mar.

Según relató Karina Bermúdez, madre de la víctima, tomó conocimiento de las agresiones contra su menor hijo desde el 18 mayo, sin embargo, estas habrían iniciado semanas atrás desde el reinicio de las clases presenciales a nivel nacional.

“Todo bien las primeras semanas, mi hijo cursa el 4to grado de primaria en la sección “A”, pero el 18 de mayo, él sufre un fuerte golpe en la cabeza luego de que un niño le puso cabe y comienza a cambiar de comportamiento... Pasan los días y, el fin de semana, me cuenta que viene sufriendo tocamientos indebidos a la hora que juega con sus otros compañeritos”, precisó a este Diario.

Tras conocer esto, de acuerdo a la versión de la progenitora, acudió el 23 de mayo al colegio y le comunicó el caso a la directora de la I.E. 1094 Jacaranda, identificada como Amelia García.

“Me dice que sí había notado cosas raras del niño agresor y que iba a hablar con sus familiares, quedamos en eso. Al día siguiente, la profesora del salón (identificada como Gladys Sotelo) comenzó a tomar actitudes pésimas contra mi hijo y el otro infante, les dijo: ‘Acá por uno o dos no van a malograr mis 30 años de reputación de maestra’, mi hijo se sintió mal porque lo dijo frente a todo el salón”, detalló la madre.

Posteriormente, contó que la situación de su hijo seguía igual al transcurrir los días; agresiones en las escaleras, escándalos y su pequeño hijo cada vez más asustado.

“La maestra al ver que pasaba eso, me comenzó a escribir ciertos días, me indicaba que tal día no iría y que yo vea si mando a mi hijo o no. En ese entonces, mi hijo ya no quería ir al colegio por temor”, señaló.

“Comenzaron a tomar actitudes negativas y me indicaron que se iban a reunir con la mamá de la otra parte. Cuando la directora me dice que iban a cambiar de salón a ese niño, la profesora se molestó y dijo que a ella no le iba a perjudicar esto, que iba a manejar la situación porque tenía un plan para arreglarlo, cosa que hasta la fecha no ha funcionado”, agregó Bermúdez.

La madre denunciante también aseveró que a su hijo, incluso, no le permitían que vaya al baño en horas de clase y que lo tildaban de ser una persona “no empática”.

Además, comentó que ha sufrido trabas para cambiar a su pequeño de salón, y que desde la UGEL 3 -quienes vienen revisando el caso- no habrían actuado con la celeridad que amerita la situación.

“Mi hijo tiene cambios de actitudes, ya no quiere ir al colegio, no se siente tranquilo. Dice que tiene temor y qué pasaría si lo encierran y le pegan en un salón(…) No lo quieren cambiar de salón (pese a enviarse una solicitud escrita) porque dicen que hay tres madres del otra aula que se oponen, eso es discriminación aparte de la agresión tanto verbal como física que sufre mi hijo”, finalizó.

Solicitud escrita para el cambio de salón del menor agredido.

Este Diario solicitó una entrevista a la directora de la I.E. 1094 Jacaranda, Amelia García, pero esta solo señaló que “el caso está en manos de la UGEL 03 y del Ministerio de Educación a través del Síseve”.

Por el contrario, se recurrió al Minedu y desde dicha cartera accedieron a revisar el caso, mostrando interés a fin de concretar una solución al problema en el menor tiempo posible.

