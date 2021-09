PERUANO QUE SE RESPETA. Esta es la historia de una mujer valiente, guerrera y luchadora. Anette Esmeraldas Otoya Morin (24) es una corajuda madre soltera, que trabaja más de doce horas como mototaxista para sacar adelante a sus tres pequeños hijos. Maneja este vehículo de tres ruedas con su bebé de cuatro meses en brazos por las principales calles y avenidas del distrito de Villa El Salvador, y aunque este trabajo es peligroso y demanda muchas horas de su tiempo, lo hace con entusiasmo y alegría porque sabe que en casa sus otros hijos están esperándola.

Otoya ha trabajado vendiendo postres, ayudando a su madre en una pequeña bodeguita y vendiendo ropa. Nunca le ha corrido al trabajo duro y por eso desde hace tres años maneja mototaxi. Tiene que conducir más de doce hora para pagar los 30 soles que cuesta el alquiler del vehículo y reunir el dinero suficiente para costear los gastos de sus pequeñas Angélica (5), Ashly (3) e Iham, de cuatro meses.

Madre trabaja como mototaxista

Al principió, cuenta ella, le costó manejar la mototaxi porque, este vehículo es pesado y además tenía que lidiar con los comentarios machistas que recibía de otros mototaxistas. Esas expresiones la hicieron aún más fuerte y ahora es una experta en el volante. “Llevo a mi bebé en la moto, ya que aún toma leche materna y no biberón. Él está bien amarradito y se porta bien cuando estoy manejando, me ayuda mucho no está llorando y está tranquilito”, cuenta.

Esta brava mujer comenta que mantiene el precio de los pasajes, pese al alza de los combustibles y eso le permite tener más carreras a diferencia de otros mototaxistas que subieron sus tarifas. “Trato de aprovechar la mayor cantidad de carreras, me quedó hasta tarde ahora que hay vacunatón para movilizar a más personas”, explica.