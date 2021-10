El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Íber Maraví, señaló que respondió de manera documentada a las siete preguntas formuladas en la interpelación del Congreso de la República. Indicó que en su caso no existe ninguna sentencia o investigación por delito alguno.

Luego de oír el debate de los diferentes legisladores, mostró su certificado de antecedentes policiales y penales, que dan cuenta de que no existe ningún antecedente delictivo.

“A pesar de que he respondido de manera documentada a las siete preguntas, lamento que muchas intervenciones se hayan referido a los mismos hechos explicaos y documentados que he mostrado, no hay sentencia en mi contra, no hay investigación en curso. Me remito a lo ya dicho, está registrada la documentación y están grabadas mis declaraciones”, afirmó.

“También debo decir que la entidad encargada de certificar los antecedentes es la PNP y no es el Congreso, di cuenta de que según este documento no tengo antecedentes, insisten en fundamentarse en que hay atestados que han sido negados, se insiste en que hay antecedentes cuando no los hay”, agregó.

Luego de estas declaraciones, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, dio por culminada la sesión del Pleno, en la que el ministro respondió a las preguntas formuladas en el pliego interpelatorio.

Se levanta la sesión del #PlenoDelCongreso. — Congreso del Perú (@congresoperu) October 1, 2021

Alistan moción de censura

Sin embargo, las respuestas que brindó a las siete preguntas del pliego interpelatorio no absolvieron los cuestionamientos de los parlamentarios de Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País y Somos Perú-Partido Morado, que demandaron su salida del cargo.

El texto de la moción de censura ya está redactado y se siguen corriendo las firmas, pese a que ya habría pasado el número mínimo para presentarla. Hasta el momento se han recolectado más de 40 firmas.