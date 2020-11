Decenas de imágenes de la Marcha Nacional se hicieron virales en redes sociales tras las muertes de Jack Pintado e Inti Soleto, además de los varios heridos a consecuencia de la represión policial. Sin embargo, una de ellas llamó la atención por la muestra de afecto entre la Policía y los jóvenes manifestantes.

El brigadier de la PNP Carlos Flores, suboficial de la Unidad Especial El Potao, protagonista de la instantánea aseguró en diálogo para TV Perú que la imagen no fue trucada y que se dio de manera espontánea.

“No, no (fue trucada), eso lo que ocurrió fue espontáneamente, yo estaba viendo a los manifestantes cruzando la avenida Abancay hacia Plaza San Martín, en eso salen dos jóvenes que se me acercan y me abrazan, yo veo al rostro de uno de ellos y me dijo: ‘papá’. Me entró emotividad y los abracé”, declaró el brigadier PNP Carlos Flores.

Añadió que el gesto duró segundos y que luego del abrazo, uno de ellos le extendió la mano y ambos jóvenes partieron. El brigadier Flores sostuvo que su sentir fue brindarles seguridad y confianza.

Policía que abrazó a dos jóvenes manifestantes: Fue espontáneo, me entró emotividad y los abracé

“Luego de eso no hubo diálogo, uno lloraba, me nació ese momento sensibilidad como padre, me puse emotivo porque soy un ser humano y como padre uno da protección a sus hijos y eso fue lo que sentí; es decir, darle la confianza, seguridad para que se tranquilicen. Todo fue tan rápido que ellos me dan la mano y continúan con su marcha”, comentó.

“Yo estaba ubicado entre las avenidas de Abancay con Nicolás de Piérola, los jóvenes estaban manifestándose, expresándose, había bandas, se les veía alegre. La policía estaba observando la manifestación; entonces, en el momento de la marcha, empezaron lo que hemos visto”, finalizó.

El sábado 14 de noviembre, Jack Pintado e Inti Sotelo fallecieron durante las manifestaciones en contra de la asunción de Manuel Merino. Durante un enfrentamiento entre la Policía Nacional y los manifestantes, ambos jóvenes recibieron varios impactos de perdigones.