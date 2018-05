Marcha por la vida: miles de personas se movilizaron en contra del aborto [VIDEOS y FOTOS]

Al grito de ‘¡Sí a la vida y no al aborto!’, ayer miles de personas marcharon por la avenida Brasil y el Circuito de Playas de la Costa Verde, en la Marcha por la vida, que impulsa el Arzobispado de Lima y que se realizó por sexto año consecutivo.



Desde las 3 de la tarde, los participantes, como el colectivo ‘Con mis hijos no te metas’, madres del Vaso de Leche y otros, se reunieron en el cruce de las avenidas Brasil con Javier Prado.

Portando carteles, globos y vistiendo polos azules, exigieron respeto al derecho a la vida del no nacido.



Durante el recorrido hubo algunos enfrentamientos con grupos a favor del aborto.



Con el lema ‘La calle es nuestra, unidos por la vida’, los participantes pasaron una tarde de fiesta. Asistieron figuras públicas y de la política, como el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, y el titular del Congreso, Luis Galarreta, entre otros.

DÍA DEL NIÑO POR NACER

“La marcha conmemora el Día del Niño por Nacer, que es el 25 de marzo. Ellos tienen derechos que debemos respetar. No es una imposición, es una ley”, dijo Marina Anco, una manifestante.



El sacerdote Luis Gaspar, director ejecutivo de la marcha, señaló: “Al principio (la marcha) fue ignorada por los enemigos de la vida. Hoy solo les queda tratar de deslegitimarnos, pero no podrán”.

Se dio a conocer el ‘Manifiesto por la vida, la familia y los valores del Perú’ y se anunció que mañana se entregarán a los poderes del Estado ‘10 medidas imprescindibles’ para fortalecer a la familia.



El arzobispo de Lima, cardenal Juan Luis Cipriani, aseguró que la Marcha por la vida no es una movilización de carácter político, como se trató de afirmar, y que ayer congregó a 800 mil personas.



A través de una carta, el Papa Francisco saludó a los manifestantes y respaldó la manifestación.