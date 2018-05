Marihuana medicinal: Advierten que plantones de cannabis tienen mayor potencia adictiva

Tras los plantones de cannabis ( marihuana ) hallados por la Policía Nacional en el distrito de Sayán, en Huaura, los expertos de Devida se pronunciaron y aseguran que esta planta contiene un alto contenido de tetrahidrocannabinol (THC), principal sustancia psicoactiva que resulta mucho más adictiva.



Eduardo Cruz, especialista de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas, explicó que ahora la marihuana es ‘fabricada’ de tal forma que los consumidores se pegan a ella de forma más rápida. “Lo que hacen durante el proceso de siembra es incrementar el porcentaje del THC con fertilizantes y luces especiales. A mayor concentración de este componente, se vuelve más adictivo”, dijo.



Según el experto, el mayor porcentaje del tetrahidrocannabinol hallado en el mundo en una planta de marihuana llega al 34 %. “La marihuana tradicional contiene entre 2% y 4% de THC”, precisó.



Además de degenerar el organismo humano y perturbar el sistema nervioso central, el consumo de esta planta disminuye la inteligencia. Hay más de 400 compuestos que forman parte del cannabis; sin embargo, dentro de ellos son dos los que abundan: Tetrahidrocannabinol o THC (sumamente adictivo) y el Cannabidiol o CBD, de uso medicinal.



“En el Perú se está reglamentando el uso terapéutico del cannabis. Se analiza su uso medicinal como posible tratamiento frente a algunos problemas de salud, como lo son las llamadas enfermedades raras”, comentó por su parte Víctor García, psicólogo del servicio Habla Franco de Devida.



Cuando nos referimos a la parte medicinal del cannabis, estamos hablando del CBD. “Es un compuesto no psicoactivo que se encuentra presente como elemento medicinal y terapéutico. En nuestro país, está posibilidad de tratar determinadas enfermedades que serviría de herramienta para suplir algunos medicamentos”, refirió García.



No obstante, resaltó que muchas personas creen que el uso de medicina cannábica cura enfermedades y soluciona de manera total los problemas presentados. "Pero eso no es correcto. Se trata de un paliativo, un tratamiento constante que la persona debe seguir para mejorar la calidad de vida”, dijo.