Premian a científico peruano Marino Morikawa por su labor ambientalista: "Me han dicho que estoy loco"

"Estaba en la universidad Tsukuba de Japón cuando recibo una llamada de mi padre que me decía que debía regresar porque el humedal donde yo había jugado de niño estaba muriendo. No dude, tomé mi mochila y me vine", una de las emotivas palabras del científico peruano Marino Morikawa, quien el último lunes recibió el premio Esteban Campodónico, organizado por la Universidad de Piura y la Fundación Clover de Nueva York.



Durante la premiación se destacó el gran trabajo que viene realizando Marino Morikawa. Él es docente con honores en la mencionada universidad nipona, y su única motivación era recuperar los ecosistemas que se han visto dañados por la mano del hombre a través de la nanotecnología. Hoy, con gran alegría puede decir que ese trabajo el cual realiza de manera desinteresada ha dado grandes frutos, pues recuperó en su totalidad el humedal El Cascajo en Chancay, la descontaminación de dos kilómetros del Lago Titicaca y el reto de 15 playas donde colocan contenedores ecológicos.



"Muchos me han dicho que estoy loco por hacer este trabajo, con mi propio dinero y sin tener ayuda, pero no me importa porque seguiré haciendo esto. Además, mi hija a quien no veo tiene una manera de responder a quienes preguntan por mí: 'Mi papá no está ahora conmigo porque está salvando el mundo'", expreso emocionado el científico.



El ambientalista peruano-japonés especializado en la recuperación de áreas naturales y reducción de contaminantes por actividades industriales obtuvo 50 mil dólares, un diploma de honor y una medalla en reconocimiento.



DATO



Marino Morikawa fue denominado “Embajador del agua” y reconocido como hijo ilustre de la provincia de Huaral, recibió en el 2013 el “Premio presidencial” de la Universidad de Tsukuba, como mejor investigador y estudiante. Fue el primer latinoamericano en recibir la condecoración.



Marino Morikawa recibió premio por labor ambientalista. (Video: Trome.pe)