Maritza García: Psicólogo citado por congresista fue denunciado por tocamientos indebidos a niñas [VIDEO]

De mal en peor. La congresista Maritza García continúa en el ojo de la tormenta tras afirmar que "la mujer, a veces sin razón o sin querer queriendo, da la oportunidad al varón para que se cometa ese tipo de actos (agresiones)". En las redes sociales, decenas de mujeres exigen su renuncia de la Comisión de la Mujer con el hasthtag #MaritzaNoNosRepresenta, sin embargo, la parlamentaria ha asegurado que no renunciará.



No se retracta. En tanto, García insiste en que sus palabras fueron "tergiversadas" y sacadas de contexto. "Yo reproduje las frases del psicólogo mas no son de mi autoría", dijo el jueves durante una conferencia de prensa. ¿Y quién es el psicólogo al que citó la presidenta de la Comisión de la Mujer? Su nombre es Iván Molina Salas.



Y es que Molina Salas es nada menos que el psicólogo que participó en el "Congreso de la mujer de Huancabamba: Situación de la mujer y la familia", evento en el que se encontraba la congresista Maritza García.



Anoche, el programa 'Todo se Sabe', de RPP, publicó un fragmento de la exposición de Iván Molina: "Si te vas a ir, quieres irte, te pica por otro lado, jamás digas que te vas con otro, di 'me voy a visitar a mi mamá'...".



Maritza García Jiménez, presidenta de la Comisión de la Mujer del Congreso

Pero eso no es lo peor. Se conoció que Iván Molina Salas tiene denuncias por tocamientos indebidos a niñas. ¿Por qué contrataron a un sujeto con estas graves acusaciones para dar una charla sobre violencia a la mujer? ¿La congresista Maritza García no sabía sobre las denuncias que pesan en contra de Molina Salas?



"Él es un psicólogo que en principio, en mi vida había visto y no lo conozco, es un profesional que trabaja en el gobierno Regional, nosotros no lo hemos contratado. El psicólogo se presentó en esta actividad por parte del Gobierno Regional y no lo llevé yo", explicó la congresista.