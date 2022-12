Martha Hildebrandt ha muerto a los 97 años y con ella una mujer polémica, de carácter fuerte, con un profundo amor por el autoritarismo, pero también supo ser una destacada intelectual e investigadora de la lengua, así como congresista en una de las épocas más turbulentas del país. De ella se cuentan mil anécdotas, pero nada más sabroso que cuando el dictador del Perú, el general Juan Velasco Alvarado, la eligió para que sea la flamante directora del Instituto Nacional de Cultura (INC).

La misma doctora lo cuenta así en una entrevista que le hizo el periodista Guido Lombadir en el 2012. “El general Velasco ya era presidente. Un día llega (el filósofo) Augusto Salazar Bondy y me dice que el presidente le había pedido tres nombres para elegir al director del INC, que recién se había creado. Me pidió permiso para poner mi nombre, pero yo no quise. Estaba contenta porque coordinadora académica de San Marcos”, indicó.

“Me dijo déjame poner tu nombre, no te va a elegir. Y sucede que cuando le van diciendo los nombres uno por uno los rechazaba hasta que llegó el mío y dijo: ‘ese es el hombre’. Y me eligió. Yo no lo conocía a Velasco, pero él sí porque yo había escrito un artículo en el que criticaba la educación bilingüe en un colegio francés donde estudiaba mi hija, me parecía injusto que los hijos de franceses estén en el mismo salón que los hijos de peruanos, que no sabían hablar francés”, indicó.

Fiel a su personalidad, tuvo encontronazos a lo largo de su vida, uno de ellos con otro intelectual como Marco Aurelio Denegri, ya fallecido.

CON MARCO AURELIO DENEGRI

En 2002, Denegri la invitó a su programa en TV Perú para debatir sobre su libro “El léxico de Bolívar: el español de América en el siglo XIX”. Todo iba bien hasta que el conductor la criticó por señalar que la frase ‘cuando las papas queman’ tenía un origen culunario.

Un exaltado Denegri le aclaró que en realidad hacía referencia a la papa como “órgano sexual femenino” que contagia enfermedades venéreas a los hombres, por eso la palabra “quemar”.

Diez años después, recordando esa entrevista, Hildebrandt confesó que “(Marco Aurelio) se salió de sus casillas porque en realidad él me había escrito una cartita con una crítica y yo no la tomé en cuenta, y parece que eso le ha dolido”.

MARÍA SUMIRE

También es recordada su cruce de palabras con la exparlamentaria nacionalista María Sumire por un proyecto de ley que proponía incorporar a las lenguas originarias como oficiales en el Perú. El duelo se extendió al llamado ‘Hall de los pasos perdidos’.

“No sé qué obra intelectual tenga ella, pero yo tengo 30, 40 libros citados y traducidos”, espetó para que escuche sumire. “Es gente que no tiene capacidad intelectual ni la formación profesional” y aludió a que no podía compararse con ella que había desempeñado altos cargos como la subdirección mundial de la UNESCO.

Cuando Maria Sumire reivindicó su condición de abogada indígena Hildebrandt le replicó: “Cada uno en su sitio, cada uno en su sitio” como si no estuvieran en el mismo nivel o lugar.

SU HERMANO CÉSAR

Sobre su hermano, el periodista César Hildebrandt, tuvo frases muy duras. “Tener un hijo fuera del matrimonio. Mi padre era polígamo, tuvo hijos por allá y por acá. Eso toda la vida me repugnó, me pareció un desorden. Uno de ellos es César Hildebrandt, a quien admiro, es inteligentísimo, pero nos llevamos de la patada... debe ser por celos. Él, por su valor intelectual, merece un destino que no ha podido tener en el Perú. Me odia, pero qué culpa tengo que ser la primera hija y de ser legítima. No lo veo nunca”.

Y agregó: “Es mi medio hermano, no nos hemos visto ni de chicos ni de jóvenes, no hay cariño. Él es un personaje problemático y nada feliz, no sé cuál es su complejo por eso lo que diga de mí no me duele. Las cosas las tomo según de quién viene, porque él está lleno de odio. Tengo hermanos de padre y madre, ésos sí son mis hermanos”.

