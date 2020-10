El presidente de la República Martín Vizcarra brindó una entrevista al programa Cuarto Poder en la que protagonizó instantes de tensión por las preguntas y comentarios que hizo el periodista Augusto Thorndike.

En redes sociales, las opiniones estuvieron divididas, sin embargo, el propio mandatario se animó catalogar como ‘insolente’ y ‘malcriado’ a Augusto Thorndike por su actitud en la entrevista.

En declaraciones a Rosa María Palacios, Martín Vizcarra indicó que jamás se pondría al mismo nivel de Augusto Thorndike quien, a su parecer, siempre lo interrumpía.

“Como usted lo manifestó al inicio sobre la entrevista que tuve en Cuarto Poder. Un periodista insolente, malcriado, que interrumpía. ¿Me pongo en ese mismo nivel? Yo tengo que mantener el nivel que corresponde”, comentó Martín Vizcarra en entrevista con Rosa María Palacios para Radio Santa Rosa.

Presidente Vizcarra: "Hay muchos intereses para sacar a Vizcarra del Gobierno " 18/10/2020

SOBRE FOTOS CON CAMAYO

Martín Vizcarra, aseguró que no reconoce las supuestas fotos donde aparece con Antonio Camayo, dueño de la empresa Iza Motors e involucrado en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

En entrevista con ‘Cuarto Poder’, incluso ironizó con su peso y dijo que se debería verificar la veracidad de esa fotografía.

“Hay que verificar esa foto. Mi fluctuación de peso es entre 3 a 4 kilos. Nunca he subido 20 kilos como, aparentemente, se ve allí. No reconozco esa foto, no sé si es la casa de Camayo”, subrayó.