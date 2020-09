El presidente Martín Vizcarra envió un oficio al presidente del Congreso, Manuel Merino, con respecto a la citación que le realizó la Comisión de Fiscalización para este viernes 4 de setiembre, la misma que luego quedó suspendida ante la falta de respuesta del mandatario en su momento . En este documento se adjunta un informe del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que justifica su inasistencia.

La convocatoria de la Comisión de Fiscalización al presidente Vizcarra tenía como objetivo que el mandatario responda sobre las contrataciones con el Estado de allegados, como su cuñado Fredy Herrera Begazo, el padre de la ministra de Economía María Antonieta Alva, Jorge Alva, y el cantautor Richard Cisneros, conocido artísticamente como ‘Richard Swing’.

Pese a ello, el mandatario rechazó haber tenido “participación alguna en los procesos de contratación” de sus allegados por los que la referida comisión lo citaba.

“Como ya lo he manifestado en anteriores ocasiones, quiero reiterar que no he tenido participación alguna en los procesos administrativos de contrataciones de las personas mencionadas en el oficio de referencia”, se lee en el documento enviado el jueves 3 de setiembre pero recibido recién este viernes.

En esa línea, el jefe del Estado indicó que ha “instruido a los funcionarios públicos que corresponden brinden toda la información requerida por la Comisión de Fiscalización”.

(Documento: Difusión)

Más temprano, el titular del referido grupo de trabajo parlamentario Edgar Alarcón (Unión por el Perú), indicó había postergado la presentación del mandatario porque esta debe ser preparada un día antes.

“No hay ninguna respuesta hasta el momento y hay que saber si vendrá para organizar todo. Yo llamé al señor presidente del Consejo de Ministros [Walter Martos] ayer y me indicó que estaban a la espera de una opinión legal del Ministerio de Justicia, pero no hubo respuesta, por eso se ha postergado”, sostuvo en diálogo con Canal N. No indicó, sin embargo, cuál será la nueva fecha de la citación.