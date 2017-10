Alberto Fujimori: Mávila Huertas estaría de acuerdo con indulto [VIDEO y FOTOS]

Es el rostro de la noticia en el canal líder, América TV. Periodista, conductora también del programa 20-17 por Canal N y escritora. Mávila Huertas conversó con Trome, analizó la actual coyuntura y nos revela detalles inéditos de su vida.



Mávila, en estos tiempos es inevitable comenzar hablando de fútbol. Fuiste al estadio el último partido contra Colombia. ¿Crees que clasifiquemos al Mundial?

Sí. Me hubiera gustado que la selección gane el martes. Te lo juro, porque creo que estábamos demasiado ilusionados todos y pensábamos que se iba a ganar, pero hay también una parte del plantel que todavía necesita más experiencia internacional, con presión de una hinchada a estadio lleno.



La ministra de economía, la semana pasada, me dijo: ‘Si el Perú va al Mundial, habrá mayor crecimiento’. ¿Lo crees así?

Si al Perú le va bien en cualquier aspecto, la gente se siente mejor y en el deporte, digamos, la selección se convierte en un elemento competitivo, yo creo que sí. Todo lo que signifique un triunfo o un resultado positivo en cualquier área beneficia sin duda al país en general y eso contribuye al crecimiento.



Ahora, pasando al tema político, ¿crees que PPK aproveche la euforia mundialista para dar el indulto a Alberto Fujimori?

Dicen eso, no me consta, no lo sé. Evidentemente no es que él haya descartado el tema, porque ha dado demasiadas muestras para que uno piense que lo está meditando, pero parece que está encontrando o el mejor momento o la mejor manera.



¿Estarías de acuerdo con el indulto humanitario?

Sí. Fujimori, por la información que tengo, sé que... A ver, no es que niegue los delitos cometidos por Fujimori, pero creo que el señor ya está en una edad y en una condición de salud que hace que merezca estar en su casa.



Según los analistas, la llegada de Mercedes Aráoz al premierato ha levantado en las encuestas a PPK. ¿Piensas lo mismo?

Refrescar un gabinete que estaba gastado, creo que eso ha ayudado a PPK, y la coyuntura futbolística también.



Pasado un año, ¿cómo calificarías a este Gobierno y a nuestro presidente?

Es un Gobierno que en un principio no tomó en cuenta el factor político. Se sobró un poquito con el tema tecnocrático y creyeron que administrar un país era como administrar una empresa privada. Ese fue el error, pero creo que en el camino están aprendiendo y ojalá que la llegada de Mercedes Aráoz, quien tiene más experiencia política que muchos de los que la acompañan en el equipo, pueda servir para superarse.



¿Cuál crees que es la principal debilidad de Kuczynski?

El no ser político.



¿Consideras que el presidente debe declarar ante la Comisión Lava Jato?

Sí, yo creo que sí. Le hace bien a él y al país.

CORRUPCIÓN

¿Por qué crees que la mayoría de la clase política del Perú está vinculada a hechos de corrupción?

Es un problema de debilidad moral, lamentablemente. Si te das cuenta, el Perú comparte más o menos la misma suerte que muchos otros países latinoamericanos. Hace poco, un periodista español me dijo que entrevistaba al abogado de Odebrecht y que este indicaba que nadie se había resistido al cobro de un soborno en todos los países donde operó (la empresa brasileña). Entonces, es una maquinaria monstruosa que llegó a niveles que todavía no conocemos.



¿Cuál es tu opinión de Alejandro Toledo?

Me da mucha decepción. Me da mucha pena lo que ha pasado con él, porque creo que su historia personal pudo ser una historia de ejemplo para muchos peruanos. Lamentablemente, el poder lo nubló, lo envaneció.



¿Crees que el fujimorismo tenga en mente o como proyecto vacar a PPK?

No.



¿Cómo definirías a Keiko Fujimori?

Como una persona muy aplicada, muy disciplinada, de repente muy racional antes que emocional. Alguien que tiene el enorme mérito de haber construido una estructura partidaria muy grande en el país y de tener el esfuerzo o el propósito de que Fuerza Popular, como ella dijo en algún momento, pueda trascender el apellido Fujimori. Lo que no sé es si eso será posible.



¿Crees que Keiko también recibió aportes de Odebrecht?

Ella ha dicho que no y hasta el momento, no hay ninguna prueba que se le vincule.



Provocas la ira de Martha Chávez, te enfrentas a Becerril. ¿Qué concepto tienes del fujimorismo?

No soy antifujimorista. También me han dicho antigobierno, antitodo. Yo creo que un periodista, y es algo que a veces la gente no entiende, debe ponerse del otro lado del entrevistado para obtener la mejor información. Es como un duelo de esgrima. Lo de Martha, me parece que se le escapó de control y ella misma me lo dijo al día siguiente. Respecto a Becerril, él le daba vueltas y creía que todo el mundo le iba a hacer ‘chí, cheñó’ como le ha pasado con los reporteros en el Congreso. Lamentablemente, aquí no pudo, pero en algún momento también tuve una entrevista bastante tensa con la misma Marisa Glave, por ejemplo, y con otras personas hasta del Gobierno.



¿Ves presidenciable a Kenji Fujimori?

Todavía no.



‘Hasta como actriz fuiste una buena farsante’, escribiste sobre Nadine. ¿Te arrepientes?

No, porque me dio mucha pena también lo que se hizo. Cuando eligieron a Humala y a Nadine, yo transmitía la elección y vi la cara de la gente del sur con una ilusión, que luego se convirtió en una mentira.



¿Qué sentiste cuando Ollanta y Nadine fueron llevados a prisión?

Una mezcla de sentimientos. Por un lado decía si así es y la justicia va a ser severa, que empiece a serlo de una vez y es un ejemplo para todos los otros expresidentes o funcionarios en general, pero por supuesto que me dio pena, porque no me alegro que en el Perú tengamos dos exmandatarios presos y uno prófugo en el extranjero.



PERIODISMO Y PODER

¿Alguna vez un político te ha pedido que lo asesores a cambio de dinero o que escribas a favor de él?

No, supongo que mucha gente no sabe realmente qué inclinación política tengo o mi manera de pensar. Yo trato de mantener mucho eso en reserva e intento hacer mi papel como periodista, el que me toca. Utilizar la información, interrogar, cuestionar…



¿Cómo debe ser la relación entre el periodista y los gobernantes?

De una distancia prudente. Respeto mutuo, eso.



¿Eres amiga de algún político?

No que recuerde. Algunos hasta me dicen ‘pero dime tú’ y yo sigo insistiendo con el usted.



El tema es de total actualidad y delicado. ¿Cómo reaccionarías si un hombre te golpea?

Le saco la mierda también.



El Perú es maravilloso. ¿Tienes esperanza en el futuro de nuestro país o eres pesimista?

Yo tengo mucha esperanza. En el Perú hay tantas cosas por hacer que seríamos idiotas de caer en el pesimismo.



Gracias, Mávila, por concederme esta entrevista, éxitos en lo que se viene...

Gracias al diario Trome. Invitarlos a ver el programa 20-17 (Canal N), que es un nuevo reto personal en el que estoy poniendo mucha energía y tratando de ofrecer el mejor periodismo que se pueda hacer.



(O. Torres)