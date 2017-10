Mercedes Aráoz alienta a la blanquirroja: "Tenemos que ser un solo puño, un solo corazón”

La jefa del Gabinete Ministerial, Mercedes Aráoz, expresó su apoyo a la selección nacional de fútbol, que mañana se enfrentará al once argentino por las Eliminatorias Rusia 2018. El hecho ocurrió esta tarde mientras ofrecía una conferencia de prensa.



Aráoz le dedicó unas palabras a la blanquirroja al termino de la conferencia de prensa sobre los acuerdos tomados en la sesión del Consejo de Ministros que se realiza todos los miércoles.



“Como me preguntaron el score y esas cosas, me pongo la camiseta, este vez es de (Paolo) Guerrero. Me pongo la camiseta de Perú porque todos tenemos que ser un solo puño, un solo corazón", dijo Aráoz visiblemente emocionada.



Incluso se animó a dar un eventual resultado. “Esperemos que ganen y yo espero, 1 a 0 sería suficiente y seríamos muy felices y vamos a ganar y llegamos al mundial. ¡Viva el Perú!”, indicó.



Como se sabe, este jueves 5 de octubre a las 6:30 pm. el Perú se paralizará por completo. El Perú vs. Argentina será el partido más importante de esta fecha de Eliminatorias Rusia 2018 y los peruanos en el mundo también estarán ahí para alentar a la selección peruana.