¡ATENCIÓN! La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que se disminuirá el tiempo de llegada de trenes de la Línea 1 del Metro de Lima y Callao, durante esta cuarentena por el coronavirus. De esta manera en algunas rutas el tiempo se reducirá entre 3 a 4 minutos.

En un comunicado, la entidad indicó que en coordinación con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), buscan mejorar la frecuencia de la llegada de los trenes, a fin de reducir el tiempo de espera de los usuarios, evitar aglomeraciones y disminuir el riesgo de contagio del COVID-19.

Según la nueva programación, que se realizará desde el viernes 5 hasta el domingo 14 de febrero, el tiempo de espera de lunes a viernes entre las 5 a.m. y las 6 a.m. será de cuatro minutos, mientras que entre las 6 a.m. y las 9 a.m. será de tres minutos.

En el turno de la tarde, entre las 4 p.m. y las 7 p.m. los usuarios esperarán tres minutos mientras que desde las 7 p.m. hasta las 8 p.m., el tiempo de espera será de cuatro minutos.

Con relación a los días sábados, la frecuencia de llegada de los trenes seguirá siendo la misma mientras que para los domingos, los usuarios deberán esperar los trenes entre 12 y 20 minutos, desde las 5 a.m. hasta las 9 p.m.

La ATU recordó a los usuarios de la Línea 1 del Metro de Lima y Callao, que para abordar los trenes deberán usar mascarilla y protector facial de manera obligatoria. Asimismo, exhortó a los pasajeros a respetar el aforo y la señalización ubicada dentro de los trenes.

A continuación, se detalla la frecuencia de la llegada de trenes del Metro de Lima y Callao durante la cuarentena que va hasta el 14 de febrero:

Frecuencia de llegada de trenes del Metro de Lima y Callao.

La presidenta de Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, informó ayer en conferencia de prensa, que desde que inició la nueva cuarentena en Lima Metropolitana, medida dada por el Gobierno para mitigar los efectos de la segunda ola del COVID-19, se ha reducido la movilidad de la población en el transporte público.

Confirmó que hubo una reducción del 50% de movilidad en la Línea 1 del Metro de Lima y en las diferentes líneas del Metropolitano.