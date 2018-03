Metropolitano: "La inseguridad campea por todo lugar, ya nos tocó", dice jefe de seguridad [VIDEO]

Mario Farías, jefe de seguridad de Protransporte, se pronunció tras el asalto que sufrieron 30 pasajeros en unos de los buses del Metropolitano la tarde del miércoles.



En diálogo con 90 Segundos, Farías aseguró que sí hay prevención y seguridad en las estaciones del Metropolitano, pero "la inseguridad ciudadana campea por todo lugar, ya nos tocó".



Farías señaló que en los 8 años de servicio en el Metropolitano no había ocurrido un hecho similar, pero sus declaraciones indignaron a la conductora del noticiero Magaly Medina, quien le reprochó su intento por justificar el asalto.



"¡Esa no es una disculpa, por favor! ¡Qué terco es usted! ¡Debería hacer un mea culpa por el mal servicio que nos da la gente de seguridad! Usted me está explicando el muerto, me está diciendo los tratamientos post mortem (autopsia) que le dimos al muerto", le dijo Medina.



" Es una estación tranquila. No hay mucho usuario (...) lamentamos el hecho, los han asaltado a nuestros usuarios a punto de pistolazos. Al conductor no le permitieron tocar el botón de pánico porque tenía amenazada su vida, luego para fugar siguen amenazándolo y se produjo el hecho", respondió Farías.



Asimismo, Farías contó que se está evaluando instalar cámaras de seguridad interconectadas dentro de los buses del Metropolitano y resarcir a las víctimas del asalto.



Farías explicó que al inicio tenían cerca de 167 agentes, pero luego de tres cambios en los convenios la cifra se redujo a 66.



