A inicios de 2020, Aldanna Cisneros Sotelo y su pareja Juan Carlos Rudas Cahuana abrieron una fuente de soda en Magdalena del Mar. Todo iba ‘viento en popa’ hasta que llegó la primera cuarentena y tuvieron que cerrar. Pensaron que solo sería por 15 días, pero luego el tiempo se fue alargando y, como tenían que pagar el alquiler del local y solventar algunos gastos en casa, decidieron darle un giro al negocio y así nació el Market Aldanna.

“Ya tenía experiencia en la atención al cliente y en la compra de insumos porque en Iquitos tuve una fuente de soda, pero la bodega tiene otro sistema de trabajo. Todo era nuevo para mí, no tenía proveedores, no sabía hacer los inventarios ni poner precio a los productos. Fui aprendiendo en el camino. A esto se sumó que en esta zona hay varias bodegas antiguas. Nada de esto me desanimó, luché con todas mis fuerzas para salir adelante”, cuenta Aldanna.

CAPACITACIÓN

Esta pujante comerciante decidió capacitarse y pedir consejos a sus amigos que tenían una bodega, incluso se unió a la Asociación Gremial de Mujeres Bodegueras del Perú (Agremub). Así pudo mejorar el servicio de delivery, crear su página de Facebook, hacer un catálogo de sus productos para enviarlos a sus clientes por WhatsApp, formalizar su negocio e implementar el pago digital (Yape, Plin, transferencias).

“La asociación fue un salvavidas para mí porque me enseñó muchas cosas. Además, ahí me di cuenta de que, al igual que yo, hay muchas mujeres que sacan adelante sus bodegas. Eso me dio ánimos para continuar, sobre todo en esta pandemia que ha afectado bastante a mi familia, incluso muchos se fueron (fallecieron)”, expresó con nostalgia Cisneros Sotelo.

Market Aldanna está ubicada en el jirón Arequipa 241, Magdalena del Mar.

TIP

Lleva un registro de los productos que compras para vender. Esto ayudará a saber cuánto se gana por cada producto vendido.

ESCUELAS VIRTUALES PARA BODEGUEROS

1. Mejorando mi Bodega (www.mejorandomibodega.com). La impulsan el Grupo ISM y Centrum PUCP. Contribuyen a la formación de bodegueros.

2. Mi Bodega abierta (www.mibodegaabierta.pe). Creada por Arca Continental Lindley y Coca-Cola Perú. Ofrece charlas gratuitas de innovación, marketing y finanzas.

3. Mi Tienda Segura (www.mitiendasegura.pe). Promovido por CBC y Pepsi. Ayuda a mejorar y fortalecer el negocio respondiendo a las necesidades actuales.

4. Escuela Tienda Cerca (www.tiendacerca.pe). Backus ofrece conferencias virtuales y descarga de material sobre bioseguridad y delivery seguro, entre otros.

