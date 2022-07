PERUANO QUE SE RESPETA. Sus muecas, gestos y ademanes son graciosos, y hasta cuando camina sus movimientos generan risas y carcajadas entre sus vecinos. Estamos hablando de un mimo del barrio de La Ensenada, que causa gracia al trabajar como maestro pollero caracterizado como su personaje del ‘Mimo Activador’ en el distrito de Puente Piedra.

El joven Bryan Huccha Alvarado (25) adereza los pollos, atiza el carbón y esta pendiente que la carne de esta ave sea jugosa y doradita. Para tener mayor clientela, este emprendedor suele pintarse el rostro de blanco y usar el traje de mimo para alegrar a los clientes que visitan la pollería ‘El Piquito de Oro’. “Cliente que llega por primera vez, si no le gusta el pollo, le devolvemos una papita”, bromea

“Ayudo a mi mamá a aderezar los pollos, luego estoy pendiente que se doren a tiempo para que la carne salga jugosa. Me visto de mimo para repartir los deliverys, o cuando quiero sorprender a los clientes, me presento con mi traje en la cocina”, comenta.

Huaccha trabaja también como el payasito ‘Pollito Flow’ los fines de semana realizando fiestas infantiles, babys showers, entre otros, pero de lunes a viernes integra el equipo de serenazgo de la Municipalidad de Puente Piedra, donde ha participado de varias intervenciones. Para después trabajar de miércoles a lunes hasta la medianoche en la pollería. “Mis compañeros saben que soy mimo y payasito, y también conocen que el mejor pollo de Puente Piedra lo adereza mi mamá”, cuenta el joven.

Payasito pescador celebra el Día de San Pedro y San Pablo en playa de Ventanilla

Joven se dedica a la pesca, y también es un divertido payasito

PERUANO QUE SE RESPETA. Con su caña de pescar y una carnada, un alegre y gracioso pescador se prepara para atrapar peces lorna, pejerrey, tramboyo, pintadilla o caballa en una playa alejada del mar de Ventanilla. Hablamos de Dereck Joseph Figueroa Aguilar (30), conocido como el payasito ‘Cejitas Mix’, que, entre sus tantos talentos circenses para realizar malabares, trucos de magia o shows de comedia, destaca también para dedicarse a la pesca.

Hoy, que se celebra el ‘Día de San Pedro y San Pablo’, el payasito ‘Cejitas Mix’ quiso celebrar esta fecha de manera particular. Llegó vestido con su traje colorido, enormes zapatos y con una caña para atrapar varios peces, y, aunque no tuvo mucha fortuna en pescar varios ejemplares, se divirtió, bromeó y pasó un agradable momento. “Ahora en las fiestas infantiles o baby showers no regalo dulces, sino pescados para que los papitos preparen cebiche”, bromea.

“Mi familia siempre se dedicó a la pesca; yo conozco el mar desde los seis años. A esa edad, aprendí hacer mis primeros nudos, tomar mis propios anzuelos y poco a poco empecé a bolear con una tablita para atrapar mis primeros peces”, recuerda el artista.

Figueroa contó que en el 2016 y 2017 representó al distrito de Ventanilla y fue premiado con el galardón de mejor maquillaje y vestuario en un concurso por el día del Payaso Peruano. “Llevo doce años como payasito, y pocos saben que en mis ratos libres me dedico a la pesca deportiva”, cuenta.

