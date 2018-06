Ministerio Público: Citan a terramoza que fue ultrajada por compañeros de trabajo en bus

Pese a su deteriorado estado de salud, tras la vejación que sufrió la joven terramoza que acusó a dos de sus compañeros (chofer y copiloto) de la empresa de transporte Palomino de haberla ultrajado sexualmente tras drogarla, tendrá que ir a declarar ante el Ministerio Público.



José Meléndez , titular de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Nazca, donde se verá el caso, manifestó que solo le habían remitido copia simple sobre los actuados en Lima, lo que no era adecuado.



“Ya se están haciendo las coordinaciones a efectos de que nos remitan los actuados en original. Nosotros sí somos severos en este accionar. Sin embargo, al no haber llegado la documentación, cuando ya no estamos en flagrancia, tenemos que hacer un trámite de indagación y corroboración”, precisó a Canal N.



La cita está programada para el 26 de junio a las 11 de la mañana en la fiscalía de Nazca.



HECHO

​

El pasado 10 de junio, una joven denunció que Daniel Pérez Fierro y Marcelino Palacios Varja, ambos compañeros de trabajo de la empresa de transportes Palomino, la durmieron saliendo de Arequipa y abusaron de ella durante el trayecto.



Según dijo, ella se despertó en Nazca con el cuerpo lleno de moretones, la ropa rota y un fuerte dolor en la zona genital.

Cuando fue a denunciar el hecho, la Policía detuvo a ambos acusados, quienes admitieron su culpa.



Pese a eso, la fiscal Karina Toledo Wong liberó a los violadores ya que el hecho había ocurrido en Nazca, es decir fuera de su jurisdicción.