Ministro Barreda indica que venezolanos y peruanos deben de ganar igual [VIDEO]

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Javier Barreda, estuvo en RPP Noticias y manifestó su ministerio trabajará para evitar que se le pague menos a los venezolanos que se encuentren en Perú.



Javier Barreda indicó que los venezolanos que se encuentren en Perú deberían de ganar igual que los peruanos. Barreda indicó que los empleadores no se deben de aprovechar a los extranjeros que lleguen a nuestro país.



"Hay que ver que no se aprovechen del trabajador venezolano. Hemos conversado con el viceministro de Trabajo para que Sunafil tenga algún equipo que haga un seguimiento en donde hay más venezolanos contratados para que se les respeten los derechos, se les pague igual que al peruano, no menos del mínimo, y así tenga mejores condiciones laborales”, manifestó Javier Barreda.



El ministro Barreda también indicó que se luchará por evitar el "pago menos a un venezolano y despido a un peruano".



Los números



Javier Barreda manifestó que el Ministerio de Trabajo tiene 6 mil permiso de trabajos a venezolanos registrados. También indicó que finalizando el 2017 se contrató 4,500 ciudadanos venezolanos de manera formal. “Calculamos que la PEA (población económicamente activa) laboral de la que ingresa al Perú es del 50%. Es decir, de los 100 mil venezolanos, 50 mil son buscadores de empleo”, indicó.



