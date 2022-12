EMPIEZAN A RENUNCIAR LOS MINISTROS DEL NUEVO GOBIERNO. En medio del caos social por las violentas manifestaciones que se vienen realizando en todo país tras la detención de Pedro Castillo y la juramentación de Dina Boluarte como presidenta de la República, la ministra de Educación, Patricia Correa, decidió poner su cargo a disposición.

“Esta mañana he presentado mi carta de renuncia al cargo de Ministra de Estado en la cartera de Educación. La muerte de connacionales no tiene justificación alguna. La violencia de Estado no puede ser desproporcionada y generadora de muerte. #NoMasMuerte ”, escribió la exfunciaria del Estado a través de su cuenta de Twitter, junto al documento que oficializa que deja el puesto.

Patricia Correa renuncia al ministerio de Educación

¿CUÁNTAS PERSONAS MURIERON DURANTE LAS MANIFESTACIONES?

Este 16 de diciembre, se confirmó que otros dos jóvenes fallecieron en Ayacucho y Chanchamayo tras resultar heridos durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso de la República.

La ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, informó que son 18 los fallecidos, hasta el momento, por las movilizaciones que se vienen registrando en varias regiones del Perú.

Además, detalló que se han movilizado especialistas a Ayacucho para la atención de los heridos, ya que las redes de salud de la zona se encuentran sobrepasadas en su capacidad de atención.

