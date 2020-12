El Ministro del Interior, José Elice, aseguró que la Policía Nacional necesita de reformas radicales pues ‘la enfermedad’ que sufre la institución es más compleja de lo que se pensaba, luego de los hechos de violencia ocurridos el pasado miércoles 30 de diciembre en la Panamericana Norte, en La Libertad, que generó la muerte de dos manifestantes agrarios.

En declaraciones a RPP señaló que la fotografía en la que se aprecia a un efectivo policial usando un arma de fuego contra los trabajadores agrarios está siendo investigada para determinar su veracidad, pues se trata de una falta muy grave a los protocolos de la PNP.

“Si se prueba la veracidad de esta fotografía, estamos ante algo alarmante y muy preocupante. La enfermedad que queremos curar en la PNP es más grave de lo que pensaba. Si esto es verdad no solo se trata de un policía que no debía estar ahí, sino de sus compañeros que están a su lado y no reportaron que un compañero usó un arma de fuego que no debió usar. Hay que tomar medidas muy radicales conforme a la reforma de nuestra Policía Nacional del Perú”, indicó.

La veracidad de la foto está todavía en investigación, señaló el ministro. (Foto: Iván Orbegoso/EFE)

Informó que hoy sostendrá una reunión con los altos mandos de la Policía Nacional para analizar la situación pues hasta el momento no hay reportes oficiales sobre los incidentes del operativo. Precisó que se ha enviado una comisión del departamento de integridad de la policía a la región de La Libertad a fin de que recabe información.

“He convocado una reunión de urgencia para llegar al fondo del asunto hoy, porque tenemos que dar una respuesta bastante clara al presidente y la población”, refirió.

Video: RPP TV

En la misma línea, descartó que el uso de armas legales haya sido una orden suya. “El Ministro del Interior no es el jefe de la Policía, yo no he dado ninguna orden de que se dispare ni mucho menos que se haga uso de armas de fuego”, aseveró.

“La situación es más grave de lo que pensábamos. Nadie puede usar el tipo de armas de fuego, va contra la ley, contra los planes de la Policía. El plan de operaciones dice que está prohibido salvo casos extremos, que definitivamente no se dieron ayer”, agregó.

El sector Interior conformó a inicios de este mes una comisión para la modernización y mejora de la Policía, la cual busca fortalecer la institución policial. El grupo de trabajo es presidido por su titular, José Elice.