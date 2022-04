El ministro de Defensa, José Luis Gavidia, respaldó la inamovilidad ciudadana dispuesta por el Gobierno en Lima y Callao hasta las 11:59 p.m. de hoy. Indicó que la medida se dio debido a que había información de “movimientos y actos vandálicos generalizados” que se iban a perpetrar en la capital.

“Se ha decretado la inmovilización en la ciudad de Lima y Callao en razón que se tenía información de movimientos y actos vandálicos generalizados. Cualquier acto de violencia, de vandalismo tiene que ser sancionado y criticado por todos nosotros”, precisó en declaraciones a Latina.

Sobre el pedido de la Defensoría del Pueblo para que se cese el Estado de Emergencia por ser “inconstitucional”, el titular del Mindef señaló que “cualquier medida es justificada para evitar actos vandálicos. “No esperemos que realmente haya consecuencias que después no haya vuelta para atrás. Tenemos información que el día de hoy los actos de violencia iban a generalizarse sobre todo en el Centro de Lima, no es un capricho. El día de hoy el funcionamiento de los servicios básicos están garantizados, tengo entendido que el señor presidente acompañado de varios ministros va a asistir al Congreso”, aseveró.

Asimismo, reiteró que según los canales de inteligencia que se manejan, estaba previsto que hoy “se iban a producir actos indudablemente extremos”. “Esa es la razón por la que hemos tenido que tomar esta medida extrema. Yo sé que es una molestia, pero creo que es necesaria para evitar mayores consecuencias”.

Gavidia también explicó por qué el anuncio sobre esta medida se dio muy tarde la noche del lunes. “Las notas de información, de inteligencia, siempre van llegando y tenemos que tomar las decisiones en el momento que se tiene que tomar las decisiones. Entonces cuando nosotros vamos certificando y vamos confirmando cierta información es en el momento donde se toma las decisiones”.

Pide disculpas

En otro momento, el ministro de Defensa pidió disculpas por las declaraciones que emitió el último lunes sobre la cantidad de personas muertas durante las protestas en Huancayo (Junín).

“Quisiera hacer algunas precisiones respecto a una inspección que el día de ayer yo tuve en la carretera Central para supervisar el trabajo que estaba realizando la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Realmente quisiera pedir disculpas por algunas expresiones sacadas de contexto de alguna manera o mal dichas por mi persona. Yo en ningún momento he querido minimizar el fallecimiento de estos cuatro conciudadanos en la ciudad de Huancayo”, sostuvo.

Indicó que sus expresiones sobre este tema se dieron cuando estaba rodeado por personas que le expresaban que eran decenas de muertos los que dejó el paro en Huancayo. “Yo indudablemente traté de precisar que no se trataba de esa cantidad. Sin embargo yo lamento profundamente las pérdidas de vida. Esperamos que las autoridades investiguen las causas de estos fallecimientos y se sancionen adecuadamente a los responsables”.

VIDEO RECOMENDADO

La inmovilización social regresó, pero solo para Lima Metropolitana y Callao. Aquí conocerás todos los detalles del Decreto Supremo en el que se formaliza esta medida por 22 horas seguidas.