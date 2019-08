Miraflores: Secuestran a perrito y amenazan con matarlo si familia no les entrega 1000 dólares

¡Terrible! La familia de Hachi, un perrito de raza schnauzer de cinco años, está desesperada. Y es que hace unos días, unos ladrones aprovecharon que no estaban en su casa de Miraflores para engañar a la empleada del hogar y hacerle entregar a la mascota de manera voluntaria.



Según consignó ATV Noticias, la familia se encontraba de vacaciones fuera del país cuando unos delincuentes llamaron al celular de la trabajadora del hogar haciéndose pasar como los dueños.

En la llamada, los ladrones le pidieron a la mujer que lleve al perrito hasta una veterinaria en San Juan de Miraflores, a pesar que su centro de atención médica se encuentra en el distrito de Miraflores.

Según contó la empleada, identificada como Ana María Flores de García, tomó un taxi y llevó al perrito hasta el frontis del Hospital María Auxiliadora. Allí, se lo entregó a otra mujer.

Tras el engaño, los dueños de Hachi empezaron a recibir llamadas amenazantes donde les pedían que entreguen una fuerte suma de dinero para tener de vuelta al can. "Mil dolares loco, 3500 soles. Si tú me juegas chueco yo lo mato al perro", "Te voy a dar 20 minutos loco, tú me consigues lo que tienes que conseguirme y me dices cuánto tienes de plata. No llames a nadie de la policía, a nadie compadre porque si no tu perro fue", fueron algunas de las amenazas.

Según contó la dueña de Hachi a ATV Noticias, la empleada del hogar se habría llevado varios objetos de la casa, valorizados en unos 5 mil soles. "Unos lentes de sol míos, de mi esposo. Se llevó lapiceros, unos Cross que estaban guardados nuevos", denunció.