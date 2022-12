Después de cinco días de intensa búsqueda, Valeria Stephanie Jaramillo Blanco, candidata del Miss Perú La Pre de Lima Este, apareció a vísperas de la Navidad. Desde el pasado 18 de diciembre que no se tenía rastro, la jovencita llegó a su vivienda, pero junto a un hombre identificado como Piero y quien dice ser el padre del hijo que espera.

“Ella me llamó el jueves y me dijo que estaba bien, que pronto nos volveremos a ver. Cuando hemos rastreado la llamada, salía que estaba por Huánuco ”, reveló la madre, quien tuvo un inesperado encuentro con su hija.

La menor de 14 años llegó junto a un sujeto que jura que es su pareja, sin embargo, la madre asegura que está siendo manipulada debido a que la menor se resiste a denunciarlo.

“ Me dijo ‘He venido porque Valeria está embarazada’ y yo le digo ‘por qué te has llevado a mi hija así ’. Me dijo que tenía 23 años, pero hemos descubierto que tiene 29 años”, acotó para Panamericana TV.

TROME | Aparece candidata del Miss Perú La Pre

MADRE DE MENOR PIDE AYUDA

La madre de la candidata al Miss Perú La Pre exhortó al Ministerio de la Mujer que interceda en su caso, puesto que según menciona, su hija estaría siendo manipulada por el sujeto que dice ser su pareja.

“Este hombre tiene 29 años, él lo ha captado a mi hija por internet, la ha seducido, le ha cambiado la mente, le ha seducido prácticamente porque mi hija no es la misma, es otra . Está transformada, totalmente lo defiende a él, no sé qué clase de hombre es, ese hombre a malogrado a mi hija. Por favor, que la ministra de la Mujer que me ayude”, señaló.